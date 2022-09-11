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ABD'de korkutan yangın Kaliforniya'daki yerleşim yerlerini tehlikeye attı! 95 kilometrekarelik alana yayıldı
5 Eylül'de ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan orman yangınları, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Yetkililer yangınların yangınının yaklaşık 95 kilometrekarelik alana yayıldığını ve 18 binden fazla evin yangın tehdidi altında olduğunu bildirdi.
Giriş Tarihi: 11.09.2022 09:42Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 09:43