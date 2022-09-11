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ABD'de korkutan yangın Kaliforniya'daki yerleşim yerlerini tehlikeye attı! 95 kilometrekarelik alana yayıldı

5 Eylül'de ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan orman yangınları, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Yetkililer yangınların yangınının yaklaşık 95 kilometrekarelik alana yayıldığını ve 18 binden fazla evin yangın tehdidi altında olduğunu bildirdi.

Giriş Tarihi: 11.09.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 09:43
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ABD’de korkutan yangın Kaliforniya’daki yerleşim yerlerini tehlikeye attı! 95 kilometrekarelik alana yayıldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 5 Eylül'de başlayan orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Yetkililer, 5 Eylül Pazartesi günü Güney Kaliforniya'nın Riverside County bölgesinde başlayan orman yangınının yaklaşık 95 kilometrekarelik alana yayıldığını ve 18 binden fazla evin yangın tehdidi altında olduğunu bildirdi.

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ABD’de korkutan yangın Kaliforniya’daki yerleşim yerlerini tehlikeye attı! 95 kilometrekarelik alana yayıldı

Yangında bugüne kadar 2 kişi öldü, 11 yapı zarar gördü. Eyaletin Sierra Nevada bölgesindeki yangın da henüz kontrol altına alınamazken en az 52 kilometrekare alan kül oldu.

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ABD’de korkutan yangın Kaliforniya’daki yerleşim yerlerini tehlikeye attı! 95 kilometrekarelik alana yayıldı

Yetkililer, yükselen dumanlar nedeniyle yangının doğusunu çevreleyen 160 kilometre mesafedeki alanda yaşanan hava kirliliğine karşı bölge sakinlerini uyardı.

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ABD’de korkutan yangın Kaliforniya’daki yerleşim yerlerini tehlikeye attı! 95 kilometrekarelik alana yayıldı

Eyalette etkili olan sıcak hava dalgasının güney kesimlerde etkisini yitirdiği, diğer bölgelerde ise birkaç gün daha etkili olacağı aktarıldı.

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ABD’de korkutan yangın Kaliforniya’daki yerleşim yerlerini tehlikeye attı! 95 kilometrekarelik alana yayıldı

Öte yandan eyalette faaliyet gösteren elektrik şebekesi operatörleri, 15.00 ila 22.00 saatlerinde elektrik kesintilerinin yaşanabileceğini bildirdi.