74 yıl sonra tahta oturdu! Kral Charles'in ilk emri Harry'e!

İLK KEZ YAYINLANDI

Aslında Charles, annesinin ölümüyle birlikte anında kral unvanı aldı ancak bunun resmiyet kazanması için dün Katılım Konseyi'nde geleneksel tören yapıldı. Kraliçe'nin ölümü perşembe akşama doğru açıklandığı için önceki güne yetişmeyen tören, dün bir gün gecikmeyle gerçekleşti ve ilk kez televizyonda yayınlandı. Kraliçe Elizabeth'in taç giyme töreni BBC tarafından yayınlanmış, ancak Katılım Konseyi töreni kayda alınmamıştı.