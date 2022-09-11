11 Eylül 2022, Pazar
74 yıl sonra tahta oturdu! Kral Charles'in ilk emri Harry'e!
İngiltere'de modern zamanlara çok uzak ve Orta Çağ dönemini andıran bir dizi törenle yeni kral ilan edildi. Tarihe damga vuran görüntülere sahne olan seremonilerin ardından, yeni Kral 3. Charles "Hayatının geri kalanını yeni görevine adadığını" söyledi. Yeni Kral'ın ilk emri de İngiliz medyasının gündemine geldi.
Giriş Tarihi: 11.09.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 10:33
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