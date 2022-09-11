11 Eylül 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 74 yıl sonra tahta oturdu! Kral Charles'in ilk emri Harry'e!

74 yıl sonra tahta oturdu! Kral Charles'in ilk emri Harry'e!

İngiltere'de modern zamanlara çok uzak ve Orta Çağ dönemini andıran bir dizi törenle yeni kral ilan edildi. Tarihe damga vuran görüntülere sahne olan seremonilerin ardından, yeni Kral 3. Charles "Hayatının geri kalanını yeni görevine adadığını" söyledi. Yeni Kral'ın ilk emri de İngiliz medyasının gündemine geldi.

Giriş Tarihi: 11.09.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 10:33
  • 1
  • 15
74 yıl sonra tahta oturdu! İşte Kral Charles’in ilk emri Harry’e!

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in en büyük oğlu, 73 yaşındaki Charles, dün Londra'da yapılan törenle resmen kral ilan edildi. Geleneklere uygun şekilde trompetli, top atışlı törenlerle gelişme halka duyuruldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
74 yıl sonra tahta oturdu! İşte Kral Charles’in ilk emri Harry’e!

Buckingham Sarayı'na yürüyerek 7 dakika mesafedeki St James's Sarayı'nda dün, sonuncusu 70 yıl önce yapılmış bir tören tekrarlandı. Kıdemli hükümet yetkilileri, kilise gibi kurumlardan görevliler ve Birleşik Krallık dışında Charles'ı devlet lideri olarak tanıyan 14 ülkeden temsilciler sarayda toplandı. Yaklaşık 250 kişilik kalabalık huzurunda Charles resmen kral ilan edildi.

  • 3
  • 15
74 yıl sonra tahta oturdu! İşte Kral Charles’in ilk emri Harry’e!

İLK KEZ YAYINLANDI
Aslında Charles, annesinin ölümüyle birlikte anında kral unvanı aldı ancak bunun resmiyet kazanması için dün Katılım Konseyi'nde geleneksel tören yapıldı. Kraliçe'nin ölümü perşembe akşama doğru açıklandığı için önceki güne yetişmeyen tören, dün bir gün gecikmeyle gerçekleşti ve ilk kez televizyonda yayınlandı. Kraliçe Elizabeth'in taç giyme töreni BBC tarafından yayınlanmış, ancak Katılım Konseyi töreni kayda alınmamıştı.

  • 4
  • 15
74 yıl sonra tahta oturdu! İşte Kral Charles’in ilk emri Harry’e!

HARRY SALONDA DEĞİLDİ

Törende önce Kraliçe 2'nci Elizabeth'in ölümü resmen açıklandı, ardından Charles'ın kral olduğu duyuruldu. Salondaki kalabalık bu esnada "Tanrı kralı korusun" diye bağırdı. Duyuru metni, okunmasının ardından Başbakan Liz Truss, Kral'ın eşi Konsort Kraliçe Camilla ve Kral'ın oğlu, Galler Prensi William tarafından imzalandı.

Törene unvanlarından vazgeçerek ABD'ye taşınan, Charles'ın diğer oğlu Harry ile eşi Meghan katılmazken, Prens William'ın eşi Kate de salonda yoktu.

  • 5
  • 15
74 yıl sonra tahta oturdu! İşte Kral Charles’in ilk emri Harry’e!

ESKİ BAŞBAKANLAR İZLEDİ

Camilla ve William tören boyunca Kral'ın yanında beklerken, eski başbakanlar Boris Johnson, James Cameron, Theresa May, Gordon Brown ve Tony Blair dahil tüm konuklar Kral'ı ayakta dinledi. Konuşmasına annesi Kraliçe Elizabeth'i anarak başlayan Charles, "Annemin hükümdarlığı, süresi ve adanmışlığı eşsizdi. Bugün yas tutarken, bu inançla dolu ömre de teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi, ardından "Bana kalan bu büyük mirasın ve hükümdarlıkla gelecek ağır sorumluluklarının bilincindeyim" diye ekledi.