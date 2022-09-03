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ABD Yunanistan'a CAATSA yaptırımı uygular mı? Koruma kalkanları hemen devreye girdi
Geçtiğimiz günlerde Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine, Yunanistan tarafından S-300 ile radar kilidi atılmasının yankıları sürüyor. Türkiye bu işin peşini bırakmayacağını ve görüntüleri NATO'ya taşıyacağını belirtmişti.Yunanistan'ın aktif hale getirmediğini öne sürdüğü S-300'ü kullandığı ortaya çıkarken ABD'nin CAATSA yaptırımı uygulayıp uygulamayacağı konuşulduğu bir süreçte ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 03.09.2022 11:07Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 11:35