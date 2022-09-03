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ABD Yunanistan'a CAATSA yaptırımı uygular mı? Koruma kalkanları hemen devreye girdi

Geçtiğimiz günlerde Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine, Yunanistan tarafından S-300 ile radar kilidi atılmasının yankıları sürüyor. Türkiye bu işin peşini bırakmayacağını ve görüntüleri NATO'ya taşıyacağını belirtmişti.Yunanistan'ın aktif hale getirmediğini öne sürdüğü S-300'ü kullandığı ortaya çıkarken ABD'nin CAATSA yaptırımı uygulayıp uygulamayacağı konuşulduğu bir süreçte ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 03.09.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 11:35
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ABD Yunanistan’a CAATSA yaptırımı uygular mı? Koruma kalkanları hemen devreye girdi
23 Ağustos tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar Girit adasına konuşlu S-300 hava savunma sitemleri ile taciz edildi. Türkiye bunu 'Düşmanca hareket' olarak niteleyip görüntüleri NATO ya taşıyacağını belirtmişti. Yunanistan'da yeni gündem CAATSA yaptırımları...
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ABD Yunanistan’a CAATSA yaptırımı uygular mı? Koruma kalkanları hemen devreye girdi

Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizlerin yankıları sürerken ABD'den açıklama geldi.

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ABD Yunanistan’a CAATSA yaptırımı uygular mı? Koruma kalkanları hemen devreye girdi

CAATSA YAPTIRIMINA GİRMİYOR
Euronews'ün haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Hellas Journal sitesinin sorusunu yanıtladı. ABD'nin açıklamasında Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerinin Girit Adası'ndaki varlığının 2017 tarihli Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamına girmediğini açıkladı.

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ABD Yunanistan’a CAATSA yaptırımı uygular mı? Koruma kalkanları hemen devreye girdi

Söz konusu taciz ile Yunanistan'ın S-300'leri aktif halde tuttuğu ortaya çıkmıştı. ABD'den bu konu hakkında ve S-300'lerin bir NATO üyesine karşı aktif hale getirilmesine dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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ABD Yunanistan’a CAATSA yaptırımı uygular mı? Koruma kalkanları hemen devreye girdi
S-300'lerin satın alınması, 1990'larda, CAATSA yasasının kabul edilmesinden on yıllar önce gerçekleşmiş olması. CAATSA Yasası'nın 231. Bölümü, yalnızca 2 Ağustos 2017'de veya sonrasında meydana gelen önemli işlemleri yaptırım altına aldığını ifade edildi.