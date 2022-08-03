ABD ve Endonezya'dan Çin'e gözdağı! Dünya ortak tatbikatı anbean takip etti

Tayvan gündemi ile başlayan ABD-Çin gerginliği her cephede büyümeye devam ediyor. Çin'e gözdağı için askeri hamlelerine de devam eden ABD, Endonezya ile ortak tatbikat yaptı. Ordular, Sumatra Adası'nda ilk kez başka ülkelerin de katılım sağladığı ortak muharebe tatbikatları gerçekleştirdi.