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Haberler Galeri ABD ve Endonezya'dan Çin'e gözdağı! Dünya ortak tatbikatı anbean takip etti

ABD ve Endonezya'dan Çin'e gözdağı! Dünya ortak tatbikatı anbean takip etti

Tayvan gündemi ile başlayan ABD-Çin gerginliği her cephede büyümeye devam ediyor. Çin'e gözdağı için askeri hamlelerine de devam eden ABD, Endonezya ile ortak tatbikat yaptı. Ordular, Sumatra Adası'nda ilk kez başka ülkelerin de katılım sağladığı ortak muharebe tatbikatları gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 03.08.2022 14:23 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 14:24
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ABD ve Endonezya’dan Çin’e gözdağı! Dünya ortak tatbikatı anbean takip etti

ABD ve Endonezya orduları, Çin ile yaşanan gerilimin gölgesinde Sumatra Adası'nda ilk kez başka ülkelerin de katılım sağladığı ortak muharebe tatbikatlarına başladı.

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ABD ve Endonezya’dan Çin’e gözdağı! Dünya ortak tatbikatı anbean takip etti

ABD'nin Cakarta Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu tatbikatların özgür ve açık Hint-Pasifik politikasını desteklemek için birlikte çalışabilirliği, kabiliyeti, güveni ve iş birliğini desteklemek için tasarlandığı belirtildi.

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ABD ve Endonezya’dan Çin’e gözdağı! Dünya ortak tatbikatı anbean takip etti

ABD Pasifik Ordusu Komutanı General Charles Flynn, yaptığı açıklamada, "Bu, ABD-Endonezya bağının bu önemli bölgede kara kuvvetleri arasında büyüyen ilişkisinin bir sembolüdür. Çünkü kara kuvvetleri, bölgenin güvenlik mimarisini birbirine bağlayan yapıştırıcıdır." ifadesini kullandı.

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ABD ve Endonezya’dan Çin’e gözdağı! Dünya ortak tatbikatı anbean takip etti

ABD, Endonezya, Avustralya, Japonya ve Singapur'dan 5 binden fazla askerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatlar, "2009'dan bu yana bölgedeki en büyük tatbikat" olarak gösteriliyor.

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ABD ve Endonezya’dan Çin’e gözdağı! Dünya ortak tatbikatı anbean takip etti

Flynn ve Endonezya Ordusundan Orgeneral Andika Perkasa, ortak tatbikatları Güney Sumatra eyaletindeki Baturaja kasabasında düzenlenen törenle başlattı.