03 Ağustos 2022, Çarşamba
ABD ve Endonezya'dan Çin'e gözdağı! Dünya ortak tatbikatı anbean takip etti
Tayvan gündemi ile başlayan ABD-Çin gerginliği her cephede büyümeye devam ediyor. Çin'e gözdağı için askeri hamlelerine de devam eden ABD, Endonezya ile ortak tatbikat yaptı. Ordular, Sumatra Adası'nda ilk kez başka ülkelerin de katılım sağladığı ortak muharebe tatbikatları gerçekleştirdi.
Giriş Tarihi: 03.08.2022 14:23 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 14:24
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