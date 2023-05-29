ABD merkezli site duyurdu! Denizaltı hakimi ülkeler listesinde Türkiye damgası

Bir ülkenin askeri gücünü belirleyen unsurlar; hava kuvvetleri, kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri olarak öne çıkıyor. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte son yıllarda artık savaşlar insan gücünün önemini belli noktalara kısıtladı. Amerikan Globalfirepower internet sitesi ülke ülke askeri güçleri istatistik verileriyle sunuyor. Ünlü savaş gücü sitesi donanma güçlerini belirlerken denizaltı sıralamasını da paylaşmayı ihmal etmedi. Dünyanın denizaltı en güçlü ülkeleri sıralamasında Türkiye de ciddi bir konumda. İşte ülkelerin donanma ve denizaltı güçleri...