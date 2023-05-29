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ABD merkezli site duyurdu! Denizaltı hakimi ülkeler listesinde Türkiye damgası

Bir ülkenin askeri gücünü belirleyen unsurlar; hava kuvvetleri, kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri olarak öne çıkıyor. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte son yıllarda artık savaşlar insan gücünün önemini belli noktalara kısıtladı. Amerikan Globalfirepower internet sitesi ülke ülke askeri güçleri istatistik verileriyle sunuyor. Ünlü savaş gücü sitesi donanma güçlerini belirlerken denizaltı sıralamasını da paylaşmayı ihmal etmedi. Dünyanın denizaltı en güçlü ülkeleri sıralamasında Türkiye de ciddi bir konumda. İşte ülkelerin donanma ve denizaltı güçleri...

Giriş Tarihi: 29.05.2023 16:38
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ABD merkezli site duyurdu! Denizaltı hakimi ülkeler listesinde Türkiye damgası

Dünyanın en iyi denizaltı gücü hangi ülkelerde? İşte denizaltı sayısına göre ilk 20 ülke! Devlerin geride bırakanTürkiye de bu ülkelerin arasına girdi. İşte ülke ve denizaltı sayıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD merkezli site duyurdu! Denizaltı hakimi ülkeler listesinde Türkiye damgası

20. Almanya 6 adet

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ABD merkezli site duyurdu! Denizaltı hakimi ülkeler listesinde Türkiye damgası

19. Brezilya 6

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ABD merkezli site duyurdu! Denizaltı hakimi ülkeler listesinde Türkiye damgası

18. Avustralya 6

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ABD merkezli site duyurdu! Denizaltı hakimi ülkeler listesinde Türkiye damgası

17. İtalya 6