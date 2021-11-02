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ABD denizaltısı su altı dağına çarptı! Savaş gemileri bölgedeydi

ABD ve Çin arasındaki gerginlik her cephede artarken dünya devlerinin hazırlıkları da peşi sıra geliyor. ABD ordusuna ait bir denizaltı au altı dağına çarptı. CNN International ABD denizaltısında yaralananların olduğunu duyurdu. Dünya basını bu haber ile çalkalanırken denizaltının Guam'a götürüldüğü belirtildi.

Giriş Tarihi: 02.11.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 09:46
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ABD denizaltısı su altı dağına çarptı! Savaş gemileri bölgedeydi

Çin savaş gemilerinin ABD ve İngiliz uçak gemilerini gölge gibi takip ettiği noktada bir nükleer denizaltının çarpıştığı, günler sonra dünyaya duyuruldu. Çarpışma sırasında ABD'ye ait USS Ronald Reagan ve USS Carl Vinson uçak gemileri bölgedeydi.

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ABD denizaltısı su altı dağına çarptı! Savaş gemileri bölgedeydi

Amerikalı yetkililer, 2 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen olayda USS Connecticut denizaltısındaki 15 mürettebatın yaralandığını, yaralıların durumunun hafif olduğunu açıkladı.

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ABD denizaltısı su altı dağına çarptı! Savaş gemileri bölgedeydi

ABD ordusu, ilk yaptığı açıklamada denizaltının çarptığı nesnenin ne olduğunu bilmediklerini, aracın işler halde olduğunu ve ABD'ye ait Guam adasına doğru ilerlediğini kaydetti.

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ABD denizaltısı su altı dağına çarptı! Savaş gemileri bölgedeydi

CNN International, Güney Çin Denizi'nde bir ay önce gerçekleşen ve tüm dünyanın ödünü koparan olayın ardından ABD ordusu tarafından yapılan incelemenin sonuçlandığını bildiriyor.

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ABD denizaltısı su altı dağına çarptı! Savaş gemileri bölgedeydi

Yeryüzünün en tehlikeli noktası Güney Çin Denizi'nden ABD'ye ait Pasifik adası Guam'a dönmek zorunda kalan denizaltının bilinmeyen bir su altı dağına çarptığı ortaya çıktı.