HaberlerGaleriABD denizaltısı su altı dağına çarptı! Savaş gemileri bölgedeydi
ABD denizaltısı su altı dağına çarptı! Savaş gemileri bölgedeydi
ABD ve Çin arasındaki gerginlik her cephede artarken dünya devlerinin hazırlıkları da peşi sıra geliyor. ABD ordusuna ait bir denizaltı au altı dağına çarptı. CNN International ABD denizaltısında yaralananların olduğunu duyurdu. Dünya basını bu haber ile çalkalanırken denizaltının Guam'a götürüldüğü belirtildi.
Giriş Tarihi: 02.11.2021 09:46Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 09:46