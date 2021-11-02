ABD denizaltısı su altı dağına çarptı! Savaş gemileri bölgedeydi

ABD ve Çin arasındaki gerginlik her cephede artarken dünya devlerinin hazırlıkları da peşi sıra geliyor. ABD ordusuna ait bir denizaltı au altı dağına çarptı. CNN International ABD denizaltısında yaralananların olduğunu duyurdu. Dünya basını bu haber ile çalkalanırken denizaltının Guam'a götürüldüğü belirtildi.