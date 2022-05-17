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ABD Başkanı Biden'dan ırkçı saldırı hakkında flaş sözler! "İç terör" ve "beyaz ırkçılığı" sözleri gündem oldu

ABD'deki alçak saldırı sonrası ABD Başkanı Biden, New York'un Buffalo kentine gitti. Biden ırkçı saldırıyı "iç terör" olarak niteleyerek "beyaz ırkçılığın" bir "zehir" olduğunu ve asla galip gelemeyeceğini söyledi. Ziyaretinde konuşma yapan Biden, "Jill ve ben buraya size destek olmak ve acınızı paylaşmak için geldik." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 17.05.2022 20:06 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 20:09
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ABD Başkanı Biden’dan ırkçı saldırı hakkında flaş sözler! İç terör ve beyaz ırkçılığı sözleri gündem oldu

ABD Başkanı Biden ve eşi Jill Biden, Buffalo'yu ziyaret ederek saldırının kurbanlarının aileleri ile görüştü.

Biden, ırkçılığın ABD'nin değerlerine aykırı olduğunu vurgulayarak "Size söz veriyorum ki ABD'de nefret ve kötülük galip gelemeyecek. Son söz beyaz ırkçıların olmayacak." dedi.

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ABD Başkanı Biden’dan ırkçı saldırı hakkında flaş sözler! İç terör ve beyaz ırkçılığı sözleri gündem oldu

Kendilerini "vatansever" olarak tanımlayan bir kesim tarafından nefretin yayıldığını vurgulayan Biden, "Beyaz ırkçılık bir zehir ve siyaset yoluyla vücudumuza yayılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Buffalo'daki saldırıyla ilgili "Burada olanlar apaçık bir terör, iç terör." görüşünü paylaştı.

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ABD Başkanı Biden’dan ırkçı saldırı hakkında flaş sözler! İç terör ve beyaz ırkçılığı sözleri gündem oldu

BUFFALO'DAKİ IRKÇI SALDIRI

Buffalo kentinde 14 Mayıs Cumartesi öğleden sonra bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmış, saldırganın "Payton Gendron" isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklanmıştı.

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ABD Başkanı Biden’dan ırkçı saldırı hakkında flaş sözler! İç terör ve beyaz ırkçılığı sözleri gündem oldu

Yetkililer, kentin dışından gelen tetikçinin sosyal medyadan canlı yayımladığı saldırıda hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtmiş, ırkçı nedenle yapıldığı açıklanan saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlatılarak saldırganın birinci derece cinayetten yargılanacağı açıklanmıştı.

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ABD Başkanı Biden’dan ırkçı saldırı hakkında flaş sözler! İç terör ve beyaz ırkçılığı sözleri gündem oldu

Hakim karşısına çıkarılan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen saldırgan Gendron, yarın ikinci kez duruşmaya çıkacak.