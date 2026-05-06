7 beklerken 9 geldi! Guinness rekoru kıran kardeşler 5 yaşında

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 10:14 Son Güncelleme: 06 Mayıs 2026 10:15 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tıp dünyasının "imkansız" dediği olay gerçeğe dönüştü. Mali'de dünyaya gelen ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dokuz kardeş, 5'inci yaşlarını sağlıklı şekilde kutlayarak milyonları bir kez daha şaşırttı.

2021 yılında Mali'de başlayan ve tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği tıp mucizesi, beşinci yıl dönümünde yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Türk Dil Kurumu sözlüğünde dahi sadece "yediz"e kadar yer bulabilen bu nadir olay, Fas'ta gerçekleşen zorlu bir doğumun ardından dünya tarihine geçti. "DOKUZUZ" KARDEŞLER ARTIK 5 YAŞINDA Bugün sağlıklı bir şekilde büyüyen dokuz kardeş, tıp literatüründeki imkansızı başararak Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki yerlerini sağlamlaştırdı.

YEDİ BEKLERKEN DOKUZ MUCİZE GELDİ Mali'den Fas'a uzanan bu serüven, aslında çok daha farklı bir beklentiyle başlamıştı. Doğum için Fas'taki özel bir kliniğe yatan aile, ameliyat masasına yedi bebek bekleyerek girdi. Yaşadıkları o büyük şaşkınlığı dile getiren baba Adjutant Kader Arby, "Ameliyat için Fas'a geldiğimizde 7 bebeğimiz olacağını sanıyorduk, sezaryende 9 bebek olduğunu öğrendik" sözleriyle tıp dünyasını hayrete düşüren o anları aktardı. Mali devletinin tüm masrafları üstlendiği bu zorlu süreç, ailenin hayatını tamamen değiştirdi.

500 GRAMLIK YAŞAM SAVAŞI Doğduklarında ağırlıkları sadece 500 gram ile 1 kilogram arasında değişen dokuz bebek için hayata tutunmak hiç de kolay olmadı. Anne Halima Cisse, "5'i kız 4'ü erkek 9 çocuk doğurdum" ifadelerini kullanarak yaşadığı mucizeyi özetlerken, bebeklerin sağlığı için aile tam 18 ay boyunca Fas'ta kalmak zorunda kaldı. Her adımı dünya basını tarafından yakından takip edilen bebekler, iki yaşından itibaren daha kolay bir bakım sürecine girerek ailelerine büyük bir mutluluk yaşatmaya başladı.

GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA GİREN TEK ÖRNEK Bugün beşinci yaş günlerini kutlayan dokuz kardeşin tamamı gayet sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Sisse ailesi, dokuz bebeği aynı anda hayata bağlayıp beş yaşına kadar ulaştırabilen dünyadaki tek örnek olarak biliniyor. Hem tıp tarihine hem de Guinness Rekorlar Kitabı'na geçen "dokuzuzlar", imkansız denilenin gerçekleşebileceğini tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamış oldu.

İşte "dokuzuz" kardeşlerin 5. yaş gününden kareler

