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04 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 30 yıldır kapısının önündeki serveti görememiş! ABD'de bir garip olay 30 yıldır kapısının önündeki serveti görememiş! ABD'de bir garip olay
ABD'de milyonları şaşırtan bir olay yaşandı. ABD'li çiftçi David Mazurek meteor parçalarının binlerce dolara satıldığı haberlerini gördükten sonra, 1988 yılından bu yana kapı tutacağı olarak kullandığı 10 kg'lik kayayı araştırması için üniversiteye yolladı. Üniversiteden aldığı haber ise şoke etti.
Giriş Tarihi: 04.11.2020 04:53
ABD'li çiftçi David Mazurek meteor parçalarının binlerce dolara satıldığı haberlerini gördükten sonra, 30 yıldır kapı tutacağı olarak kullandığı taşı incelenmesi için üniversiteye götürdü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Central Michigan Üniversitesi'nde jeolog olarak çalışan Mona Sirbescu, David'in getirdiği taşın çok özel bir parça olduğunu ifade etti.
Uzmanlar, David'in bulduğu meteorun Michigan eyaletinde bugüne kadar keşfedilen en büyük altıncı meteor olduğunu açıkladı.
Meteoru, 1988 yılında satın aldığı ahırda bulan David, ahırı satan çiftçinin, meteorun 1930'lu yıllarda arka bahçesine düştüğünü söylediğini belirtti.
Ancak David taşın bu kadar değerli olduğundan habersizdi.