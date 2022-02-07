3 gün boyunca çıplak elle çukurda kalan çocuğa nefes olmaya çalıştı! İşte dünyanın konuştuğu fedakarlık

Otopsi sonucu henüz açıklanmazken, il temsilcisi Abderahim Bouazza ve bir akrabası, cenazesinin bugün ailenin kazanın meydana geldiği Ighrane köyünde kaldırılacağını söyledi. Ülke basınına konuşan bir akraba ise 'Bu sabah köyde sessizlik korkunç' dedi.