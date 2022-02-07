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Haberler Galeri 3 gün boyunca çıplak elle çukurda kalan çocuğa nefes olmaya çalıştı! İşte dünyanın konuştuğu fedakarlık

3 gün boyunca çıplak elle çukurda kalan çocuğa nefes olmaya çalıştı! İşte dünyanın konuştuğu fedakarlık

Dünya günlerce Fas'ta 32 metre derinlikteki bir çukura düşen 5 yaşındaki çocuğun kurtarılmasını bekledi. Küçük çocuk günlerce süren yaşam mücadelesini kaybetti. Öte yandan kurtarma çalışmaları sırasında Rayan'a ulaşabilmek için çıpğlak elleri ile toprağı kazan işçinin görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada yer alan görüntüler kısa sürede viral oldu.

Giriş Tarihi: 07.02.2022 15:28 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022 15:29
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3 gün boyunca çıplak elle çukurda kalan çocuğa nefes olmaya çalıştı! İşte dünyanın konuştuğu fedakarlık
5 yaşındaki Rayan, yaklaşık 103 saat sonra kurtarma çalışmalarının 5. Gününde düştüğü 32 metrelik kuyudan tekbirler ve dualarla çıkarılmış ancak tüm müdahalelere rağmen talihsiz çocuk kurtarılamamıştı.
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3 gün boyunca çıplak elle çukurda kalan çocuğa nefes olmaya çalıştı! İşte dünyanın konuştuğu fedakarlık
Günlerce Dünya gündeminde kalan Rayan bugün toprağa verilecek. Bir aile ferdi AFP Haber ajansına Rayan'ın cesedinin başkent Rabat'taki bir askeri hastaneye nakledildiğini söyledi.
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3 gün boyunca çıplak elle çukurda kalan çocuğa nefes olmaya çalıştı! İşte dünyanın konuştuğu fedakarlık

Otopsi sonucu henüz açıklanmazken, il temsilcisi Abderahim Bouazza ve bir akrabası, cenazesinin bugün ailenin kazanın meydana geldiği Ighrane köyünde kaldırılacağını söyledi. Ülke basınına konuşan bir akraba ise 'Bu sabah köyde sessizlik korkunç' dedi.

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3 gün boyunca çıplak elle çukurda kalan çocuğa nefes olmaya çalıştı! İşte dünyanın konuştuğu fedakarlık

KAHRAMAN İLAN ETTİLER: ÇIPLAK ELLERİ İLE KAZDI
Kuyuda mahsur kalan 5 yaşındaki Rayan' kurtarmaya çalışan bir işçi, üç gün boyunca toprağı elleriyle kazdı. O anlara ait görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Görünler kısa sürerede viral olurken Bwa Sahraoui isimli işçi kahraman ilan edildi.

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3 gün boyunca çıplak elle çukurda kalan çocuğa nefes olmaya çalıştı! İşte dünyanın konuştuğu fedakarlık
Sadece 45 santimetre genişliğindeki kuyu, çocuğa doğrudan ulaşılamayacak kadar dardı ve bu alanı genişletmek çökme riskinden dolayı çok riskli kabul edildi.