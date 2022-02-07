07 Şubat 2022, Pazartesi
3 gün boyunca çıplak elle çukurda kalan çocuğa nefes olmaya çalıştı! İşte dünyanın konuştuğu fedakarlık
Dünya günlerce Fas'ta 32 metre derinlikteki bir çukura düşen 5 yaşındaki çocuğun kurtarılmasını bekledi. Küçük çocuk günlerce süren yaşam mücadelesini kaybetti. Öte yandan kurtarma çalışmaları sırasında Rayan'a ulaşabilmek için çıpğlak elleri ile toprağı kazan işçinin görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada yer alan görüntüler kısa sürede viral oldu.
Giriş Tarihi: 07.02.2022 15:28 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022 15:29
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