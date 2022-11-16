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Haberler Galeri 3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri mi? Rusya ve Polonya arasında füze gerginliği! ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama

3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri mi? Rusya ve Polonya arasında füze gerginliği! ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya'nın Bali Adası'nda dünya liderleri ile görüşmesinin ardından, şu anda net bir şey söyleyemeyeceğini ancak ellerindeki ilk bilgilerin Polonya'ya düşen füzenin Rusya tarafından fırlatılması olasılığının düşük olduğunu gösterdiğini belirtti. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyünde 2 kişinin hayatını kaybettiği füze saldırısı için füzeyi kimin attığına ilişkin ellerinde net bir kanıtın olmadığını söyledi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise tüm birimleri yüksek alarm seviyesine geçirdiklerini duyurdu.

Giriş Tarihi: 16.11.2022 06:16 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 08:58
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3. Dünya Savaşı’nın ayak sesleri mi? Rusya ve Polonya arasında füze gerginliği! ABD Başkanı Biden’dan ilk açıklama

Biden, Polonya topraklarına füze düştüğü haberlerinin ardından G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Bali'de dünya liderleri ile bir araya geldi.

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3. Dünya Savaşı’nın ayak sesleri mi? Rusya ve Polonya arasında füze gerginliği! ABD Başkanı Biden’dan ilk açıklama

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, olayda ölenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyerek, "(Liderlerle) Ukrayna sınırında Polonya topraklarındaki patlamanın soruşturulması için Polonya'yı desteklemek konusunda mutabık kaldık. Soruşturma devam ederken, biz de birlikte çalışıp bir sonraki adımımızı belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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3. Dünya Savaşı’nın ayak sesleri mi? Rusya ve Polonya arasında füze gerginliği! ABD Başkanı Biden’dan ilk açıklama

Biden, Bali'deki G20 Zirvesi sürerken bile Rusya'nın Ukrayna'nın kritik altyapısına saldırdığını dile getirerek, "Rusya'nın yaptıkları tamamıyla vicdansızlıktır." dedi.

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3. Dünya Savaşı’nın ayak sesleri mi? Rusya ve Polonya arasında füze gerginliği! ABD Başkanı Biden’dan ilk açıklama

Bir gazetecinin, "Füzenin Rusya'dan fırlatıldığını söylemek için çok mu erken?" sorusuna Biden, "Elimizdeki ilk veriler bu sonucu vermiyor. Soruşturma tamamlanana kadar net bir şey söyleyemem ancak füzenin Rusya'dan fırlatılmış olma ihtimali düşük görünüyor." yanıtını verdi.

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3. Dünya Savaşı’nın ayak sesleri mi? Rusya ve Polonya arasında füze gerginliği! ABD Başkanı Biden’dan ilk açıklama

Biden ile görüşmeye, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel katıldı.