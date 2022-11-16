3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri mi? Rusya ve Polonya arasında füze gerginliği! ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya'nın Bali Adası'nda dünya liderleri ile görüşmesinin ardından, şu anda net bir şey söyleyemeyeceğini ancak ellerindeki ilk bilgilerin Polonya'ya düşen füzenin Rusya tarafından fırlatılması olasılığının düşük olduğunu gösterdiğini belirtti. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyünde 2 kişinin hayatını kaybettiği füze saldırısı için füzeyi kimin attığına ilişkin ellerinde net bir kanıtın olmadığını söyledi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise tüm birimleri yüksek alarm seviyesine geçirdiklerini duyurdu.

Giriş Tarihi: 16.11.2022 06:16 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 08:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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