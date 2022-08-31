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26 yıl kimseyle konuşmayan Çukur Adam öldü! Dış dünyayla teması olmayan kabilenin son üyesiydi

Brezilya'da bir kabilenin son üyesi olan ve "Çukur Adam" olarak bilinen yerli hayatını kaybetti. "Çukur Adam" kabile fertlerini kaybettikten sonra, 26 yıl boyunca hiç kimse ile konuşmadan yaşamıştı. Yetkililer, yerli adamın cansız bedeninin üzeri tüylerle kaplı bir şekilde, kulübesinin önünde bulunduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi: 31.08.2022 14:50
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26 yıl kimseyle konuşmayan Çukur Adam öldü! Dış dünyayla teması olmayan kabilenin son üyesiydi

Brezilya Amazonları'nda kendi isteğiyle ormanda izole bir hayat süren, sık sık çukur kazdığı için "Çukurdaki Adam" olarak bilinen yerli yaşamını yitirdi.

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26 yıl kimseyle konuşmayan Çukur Adam öldü! Dış dünyayla teması olmayan kabilenin son üyesiydi

Ulusal Yerli Vakfı'ndan (FUNAI) yapılan yazılı açıklamada, Brezilya'nın batısında Bolivya sınırında bulunan Rondonia eyaletine bağlı Amazon ormanlarındaki Tanaru yerli bölgesinin tek sakini olan ve "Çukurdaki Adam" olarak tanınan yerlinin öldüğü açıklandı. FUNAI tarafından 26 yıl önce varlığı doğrulanan yerlinin, doğal sebeplerden öldüğü, cesedinin bulunduğu yerde herhangi bir insan veya boğuşma izine rastlanmadığı belirtildi.

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26 yıl kimseyle konuşmayan Çukur Adam öldü! Dış dünyayla teması olmayan kabilenin son üyesiydi

"Çukurdaki Adam"ın, kabilesinin son temsilcisi olması ve insanlarla iletişim kurmaması nedeniyle kabile hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Ancak kabile üyelerinin geri kalanının bölgede 1970'lerden sonra çıkan şiddet olaylarında öldürüldüğü tahmin ediliyor.

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26 yıl kimseyle konuşmayan Çukur Adam öldü! Dış dünyayla teması olmayan kabilenin son üyesiydi

HER KULÜBEYE ÇUKUR KAZIYORDU

Yerli adam, yaşadığı bölgelerde yaptığı kulübelerin içinde, saklanmak için olduğu tahmin edilen çukurlar kazması ve kazdığı bazı çukurlarda avlanmak için koyduğu öngörülen sivri kazıkların bulunması nedeniyle "Çukurdaki Adam" olarak tanınıyordu.

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26 yıl kimseyle konuşmayan Çukur Adam öldü! Dış dünyayla teması olmayan kabilenin son üyesiydi

FUNAI, yerli adamın varlığını belirlediği son 26 yılda yaşadığı 53 kulübe tespit etti ve hepsinde de bir çukur bulunuyordu.