26 yıl kimseyle konuşmayan Çukur Adam öldü! Dış dünyayla teması olmayan kabilenin son üyesiydi

Brezilya'da bir kabilenin son üyesi olan ve "Çukur Adam" olarak bilinen yerli hayatını kaybetti. "Çukur Adam" kabile fertlerini kaybettikten sonra, 26 yıl boyunca hiç kimse ile konuşmadan yaşamıştı. Yetkililer, yerli adamın cansız bedeninin üzeri tüylerle kaplı bir şekilde, kulübesinin önünde bulunduğunu duyurdu.