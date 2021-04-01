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22 metreden donmuş göle atladı! Saniyeler sonra olanlara inanamayacaksınız!

Kanada'nın Quebec eyaletinde Lysanne Richard adındaki atlet donan göle yaptığı dalışını başarıyla tamamladı. Bu atlayışı yapabilmek için Richard, fiziksel ve zihinsel gelişim yöntemlerini takip ederek aylar öncesinden dalış için iç mekan hazırlıklarına başladı. İşte nefes kesen o anlar...

Giriş Tarihi: 01.04.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 11:49
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22 metreden donmuş göle atladı! Saniyeler sonra olanlara inanamayacaksınız!

Ödüllü, profesyonel bir yüksek dalgıç olan Richard, 22 metre yükseklikten gerçekleştirdiği dalışını tamamlamak için Chaudire-Appalaches bölgesinde 24 inç kalınlığındaki buz kütlesinden delik açılarak atlayışını başarıyla gerçekleştirdi.

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22 metreden donmuş göle atladı! Saniyeler sonra olanlara inanamayacaksınız!

Bu atlayışı yapabilmek için Richard, fiziksel ve zihinsel gelişim yöntemlerini takip ederek aylar öncesinden dalış için iç mekan hazırlıklarına başladı.

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22 metreden donmuş göle atladı! Saniyeler sonra olanlara inanamayacaksınız!

Şubat ayına gelindiğinde ise açık hava dalışını başlatma kararı alındı.

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22 metreden donmuş göle atladı! Saniyeler sonra olanlara inanamayacaksınız!

Ekibinin desteği ve bölgedeki sıkı güvenlik önlemleri çerçevesinde Lysanne Richard, dalışı başarıyla tamamladı.

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22 metreden donmuş göle atladı! Saniyeler sonra olanlara inanamayacaksınız!