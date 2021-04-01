22 metreden donmuş göle atladı! Saniyeler sonra olanlara inanamayacaksınız!

Kanada'nın Quebec eyaletinde Lysanne Richard adındaki atlet donan göle yaptığı dalışını başarıyla tamamladı. Bu atlayışı yapabilmek için Richard, fiziksel ve zihinsel gelişim yöntemlerini takip ederek aylar öncesinden dalış için iç mekan hazırlıklarına başladı. İşte nefes kesen o anlar...

Giriş Tarihi: 01.04.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 11:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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