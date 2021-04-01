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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 22 metreden donmuş göle atladı! Saniyeler sonra olanlara inanamayacaksınız! 22 metreden donmuş göle atladı! Saniyeler sonra olanlara inanamayacaksınız! Kanada'nın Quebec eyaletinde Lysanne Richard adındaki atlet donan göle yaptığı dalışını başarıyla tamamladı. Bu atlayışı yapabilmek için Richard, fiziksel ve zihinsel gelişim yöntemlerini takip ederek aylar öncesinden dalış için iç mekan hazırlıklarına başladı. İşte nefes kesen o anlar... Giriş Tarihi: 01.04.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 11:49
Ödüllü, profesyonel bir yüksek dalgıç olan Richard, 22 metre yükseklikten gerçekleştirdiği dalışını tamamlamak için Chaudire-Appalaches bölgesinde 24 inç kalınlığındaki buz kütlesinden delik açılarak atlayışını başarıyla gerçekleştirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu atlayışı yapabilmek için Richard, fiziksel ve zihinsel gelişim yöntemlerini takip ederek aylar öncesinden dalış için iç mekan hazırlıklarına başladı.
Şubat ayına gelindiğinde ise açık hava dalışını başlatma kararı alındı.
Ekibinin desteği ve bölgedeki sıkı güvenlik önlemleri çerçevesinde Lysanne Richard, dalışı başarıyla tamamladı.