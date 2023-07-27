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11 ülke destek veriyor! Yunanistan'daki yangın 10. gününde: 90 farklı noktada alevlerle mücadele
Yunan itfaiyesi, orman yangınlarının 10 gündür devam ettiği ülkede mücadelesini sürdürüyor. Yapılan günlük bilgilendirmede, son 24 saatte 61 noktada yeni yangınların tespit edildiği, ülke genelinde 90 farklı noktada yangınlarla mücadele edildiği aktarıldı. Yunanistan'a 11 ülke orman yangınlarına karşı destek veriyor.