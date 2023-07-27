11 ülke destek veriyor! Yunanistan’daki yangın 10. gününde: 90 farklı noktada alevlerle mücadele

TÜRK UÇAKLARI 634 TON SU BOŞALTTI

Yunanistan'a destek için giden 11 ülkeden biri de Türkiye. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadele eden hava araçlarımız tarafından 23-26 Temmuz tarihleri arasında toplam 214 sorti yapıldı 634 ton su atımı gerçekleştirildi" denildi.