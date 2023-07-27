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11 ülke destek veriyor! Yunanistan'daki yangın 10. gününde: 90 farklı noktada alevlerle mücadele

Yunan itfaiyesi, orman yangınlarının 10 gündür devam ettiği ülkede mücadelesini sürdürüyor. Yapılan günlük bilgilendirmede, son 24 saatte 61 noktada yeni yangınların tespit edildiği, ülke genelinde 90 farklı noktada yangınlarla mücadele edildiği aktarıldı. Yunanistan'a 11 ülke orman yangınlarına karşı destek veriyor.

Giriş Tarihi: 27.07.2023 13:17
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11 ülke destek veriyor! Yunanistan’daki yangın 10. gününde: 90 farklı noktada alevlerle mücadele

Yunan itfaiyesinden yapılan açıklamada, "Son 24 saat içinde 61 yeni orman yangını çıktı ve itfaiye ekipleri ülke genelinde toplam 90 yangınla mücadele ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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11 ülke destek veriyor! Yunanistan’daki yangın 10. gününde: 90 farklı noktada alevlerle mücadele

Yangınlarla mücadelede 11 ülkeden gelen itfaiyeciler Yunan kuvvetleri, su araçları ve hava araçlarıyla birlikte çalışmaktadır.

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11 ülke destek veriyor! Yunanistan’daki yangın 10. gününde: 90 farklı noktada alevlerle mücadele

Attika, Orta Yunanistan, Batı Yunanistan'ın Mora Yarımadası, Teselya, Orta Makedonya ve İyonya Adaları bölgelerinde yangın riski yüksek düzeyde kalırken, ülkenin geri kalanında yangın riski çok yüksek olacaktır.

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11 ülke destek veriyor! Yunanistan’daki yangın 10. gününde: 90 farklı noktada alevlerle mücadele

Çok kuvvetli kuzeybatı rüzgarları beklenmekte olup ülkenin birçok bölgesinde yüksek sıcaklıklar devam edecektir" denildi.

Ayrıca 17 Temmuz'dan bu yana, 74 itfaiyecinin hipertermi, yaralanma ve yanık nedeniyle tedavi gördüğü bilgisi paylaşıldı.

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11 ülke destek veriyor! Yunanistan’daki yangın 10. gününde: 90 farklı noktada alevlerle mücadele

TÜRK UÇAKLARI 634 TON SU BOŞALTTI

Yunanistan'a destek için giden 11 ülkeden biri de Türkiye. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadele eden hava araçlarımız tarafından 23-26 Temmuz tarihleri arasında toplam 214 sorti yapıldı 634 ton su atımı gerçekleştirildi" denildi.