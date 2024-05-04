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Haberler Galeri Tarım Kredi Market 4 Mayıs indirim kataloğunu yayınladı. TK’da 5L Ayçiçek Yağı 185 TL, Tereyağı 64,90 TL, Kaşar Peynir 2019,90 TL, Beyaz Peynir 64,90 TL…

Tarım Kredi Market 4 Mayıs indirim kataloğunu yayınladı. TK’da 5L Ayçiçek Yağı 185 TL, Tereyağı 64,90 TL, Kaşar Peynir 2019,90 TL, Beyaz Peynir 64,90 TL…

Tarım Kredi Market 4 Mayıs indirim kataloğunu yayınladı. Haftanın indirimli ürünleri arasında TMO 5L Ayçiçek Yağı 185 TL, 2,5KG Anadolu Osmancık Pirinç 96,90 TL, 2,5KG Pilavlık Bulgur 56,90 TL, TK Biber Salçası 74,90 TL, 250GR Tarsüt Tereyağı 64,90 TL, Tarsüt Taze Kaşar Peynir 2019,90 TL fiyatı ile dikkatleri üzerine topladı. İşte TK yeni indirimli fiyatlar…

Giriş Tarihi: 04.05.2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 08:49
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Tarım Kredi Market 4 Mayıs indirim kataloğunu yayınladı. TK’da 5L Ayçiçek Yağı 185 TL, Tereyağı 64,90 TL, Kaşar Peynir 2019,90 TL, Beyaz Peynir 64,90 TL…

Tarım Kredi Market 4 Mayıs indirim kataloğunda yer alan yeni ürünlerin fiyatlarını açıkladı. 3 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında TMO 5L Ayçiçek Yağı 185 TL, 2,5KG Anadolu Osmancık Pirinç 96,90 TL, 2,5KG Pilavlık Bulgur 56,90 TL, TK Biber Salçası 74,90 TL, 250GR Tarsüt Tereyağı 64,90 TL, Tarsüt Taze Kaşar Peynir 2019,90 TL, Sütaş Süzme Peynir 64,90 TL, TK Taze Beyaz Peynir 64,90 TL, TK Kaymaksız Yoğurt 49,90 TL, TK Salamura Siyah Zeytin 139,00 TL, TK Tiryaki Siyah Çay 102,90 TL, Sarıyer Kola 29,90 TL, Duru Duş Jeli 39,90 TL, TK Damla Sakız Aromalı Kahve 27,90 TL fiyattan satışa sunuluyor. İşte TK indirim afişi…

TARIM KREDİ MARKET 4 MAYIS İNDİRİM KATALOĞU

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Tarım Kredi Market 4 Mayıs indirim kataloğunu yayınladı. TK’da 5L Ayçiçek Yağı 185 TL, Tereyağı 64,90 TL, Kaşar Peynir 2019,90 TL, Beyaz Peynir 64,90 TL…

TMO AYÇİÇEK YAĞI 5KG 185,00 TL

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Tarım Kredi Market 4 Mayıs indirim kataloğunu yayınladı. TK’da 5L Ayçiçek Yağı 185 TL, Tereyağı 64,90 TL, Kaşar Peynir 2019,90 TL, Beyaz Peynir 64,90 TL…

ANADOLU OSMANCIK PİRİNÇ 2,5 KG 96,90 TL

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Tarım Kredi Market 4 Mayıs indirim kataloğunu yayınladı. TK’da 5L Ayçiçek Yağı 185 TL, Tereyağı 64,90 TL, Kaşar Peynir 2019,90 TL, Beyaz Peynir 64,90 TL…

TK PİLAVLIK BULGUR 2,5KG 56,90 TL

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Tarım Kredi Market 4 Mayıs indirim kataloğunu yayınladı. TK’da 5L Ayçiçek Yağı 185 TL, Tereyağı 64,90 TL, Kaşar Peynir 2019,90 TL, Beyaz Peynir 64,90 TL…

TK ACI BİBER TURŞUSU 29,90 TL