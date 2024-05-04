04 Mayıs 2024, Cumartesi
Tarım Kredi Market 4 Mayıs indirim kataloğunu yayınladı. TK’da 5L Ayçiçek Yağı 185 TL, Tereyağı 64,90 TL, Kaşar Peynir 2019,90 TL, Beyaz Peynir 64,90 TL…
Tarım Kredi Market 4 Mayıs indirim kataloğunu yayınladı. Haftanın indirimli ürünleri arasında TMO 5L Ayçiçek Yağı 185 TL, 2,5KG Anadolu Osmancık Pirinç 96,90 TL, 2,5KG Pilavlık Bulgur 56,90 TL, TK Biber Salçası 74,90 TL, 250GR Tarsüt Tereyağı 64,90 TL, Tarsüt Taze Kaşar Peynir 2019,90 TL fiyatı ile dikkatleri üzerine topladı. İşte TK yeni indirimli fiyatlar…
Giriş Tarihi: 04.05.2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 08:49
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