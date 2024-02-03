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Haberler Galeri Tarım Kredi Market 3 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But 56,90 TL, Dana Salam 13,50 TL, Çikolata 26,90 TL’ye satışta…

Tarım Kredi Market 3 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But 56,90 TL, Dana Salam 13,50 TL, Çikolata 26,90 TL’ye satışta…

Tarım Kredi Market'ten yeni indirim kataloğu geldi! 9 Şubat tarihine kadar geçerli olacak indirim kapsamında Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But 56,90 TL, Dana Macar Salam 13,50 TL, Ülker Kare Çikolata 26,90 TL, Tukaş Mayonez 38,90 TL ve daha fazlası uygun fiyattan raflarda yerini alacak. İşte TK indirim kataloğu…

Giriş Tarihi: 03.02.2024 12:53 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 13:37
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Tarım Kredi Market 3 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But 56,90 TL, Dana Salam 13,50 TL, Çikolata 26,90 TL’ye satışta…

Tarım Kredi Market 3 Şubat indirim kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesini açıkladı. 9 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But 56,90 TL, Dana Macar Salam 13,50 TL, Ülker Kare Çikolata 26,90 TL, Tukaş Mayonez 38,90 TL, Beyaz Peynir 64,90 TL, Kaşar Peynir 139,90 TL, Kornişon Turşu 25,50 TL, Tukaş Ketçap 34,90 TL, Tukaş Hardal 31,90 TL, Kremalı bisküvi 29,90 TL fiyattan satışa sunulacak. İşte TK haftanın indirimli ürünleri…

TARIM KREDİ MARKET 3 ŞUBAT İNDİRİM KATALOĞU!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market 3 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But 56,90 TL, Dana Salam 13,50 TL, Çikolata 26,90 TL’ye satışta…

TK OSMANCIK PİRİNCİ 2,5 KG 110,00 TL

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Tarım Kredi Market 3 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But 56,90 TL, Dana Salam 13,50 TL, Çikolata 26,90 TL’ye satışta…

TK KORNİŞON TURŞU 25,50 TL

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Tarım Kredi Market 3 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But 56,90 TL, Dana Salam 13,50 TL, Çikolata 26,90 TL’ye satışta…

TK ACI BİBER TURŞUSU 31,50 TL

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Tarım Kredi Market 3 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But 56,90 TL, Dana Salam 13,50 TL, Çikolata 26,90 TL’ye satışta…

TK BİBERİYE TURŞUSU 31,50 TL