Tarım Kredi Market 3 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But 56,90 TL, Dana Salam 13,50 TL, Çikolata 26,90 TL’ye satışta…

Tarım Kredi Market'ten yeni indirim kataloğu geldi! 9 Şubat tarihine kadar geçerli olacak indirim kapsamında Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But 56,90 TL, Dana Macar Salam 13,50 TL, Ülker Kare Çikolata 26,90 TL, Tukaş Mayonez 38,90 TL ve daha fazlası uygun fiyattan raflarda yerini alacak. İşte TK indirim kataloğu…