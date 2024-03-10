ŞOK’ta Haftanın İndirimleri Muhteşem! Simfer Fırından Playstation 5’e Kadar Dev Fırsatlar!

ŞOK 10 Mart aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesini yayınladı. 13 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kataloğunda Alpina Airfryer Özellikli Ankastre Set 5.999 TL, Simfer Midi Fırın 1.499 TL, Homend Toastbuster Tost Makinesi 1.199 TL, Sinbo Çay Makinesi 699 TL, Sinbo Airfryer 1.999 TL, Queen Brisa Çelik Su Isıtıcı 319 TL, Sprey Yağdanlık 59,95 TL ve Nerox Kare / Yuvarlak Airfryer Kağıdı 69,95 TL'lik fiyat etiketi ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İşte ŞOK haftanın indirimli ürünleri….

ŞOK 10 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!