10 Mart 2024, Pazar
ŞOK'ta Haftanın İndirimleri Muhteşem! Simfer Fırından Playstation 5'e Kadar Dev Fırsatlar!
ŞOK haftanın aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 10-13 Mart 2024 tarihli indirim listesinde Simfer mini fırın, Phılıps pompasız su arıtma cihazı, Phılıps hava temizleme cihazı, Playstation 5 Xiaomi Readmi 12, Samsung çamaşır makinesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte haftanın merak edilen ürünleri…
Giriş Tarihi: 10.03.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 11:04
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7