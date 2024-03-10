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Haberler Galeri ŞOK'ta Haftanın İndirimleri Muhteşem! Simfer Fırından Playstation 5'e Kadar Dev Fırsatlar!

ŞOK'ta Haftanın İndirimleri Muhteşem! Simfer Fırından Playstation 5'e Kadar Dev Fırsatlar!

ŞOK haftanın aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 10-13 Mart 2024 tarihli indirim listesinde Simfer mini fırın, Phılıps pompasız su arıtma cihazı, Phılıps hava temizleme cihazı, Playstation 5 Xiaomi Readmi 12, Samsung çamaşır makinesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte haftanın merak edilen ürünleri…

ŞOK PHILIPS su arıtma cihazı ve hava temizleme cihazını uygun fiyattan satışa sundu! ŞOK 6-13 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu…. ŞOK PHILIPS SU ARITMA CİHAZI VE HAVA TEMİZLEME CİHAZINI UYGUN FİYATTAN SATIŞA SUNDU! ŞOK 6-13 MART 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU….
Ramazana özel indirim kataloğu yayınladı! RAMAZANA ÖZEL İNDİRİM KATALOĞU YAYINLADI!
A101 7 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: Robot Süpürge, Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, Yuvarlak Fırın, Kondisyon Bisikleti uyguna satışta A101 7 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: ROBOT SÜPÜRGE, KOLTUK VE HALI YIKAMA MAKİNESİ, YUVARLAK FIRIN, KONDİSYON BİSİKLETİ UYGUNA SATIŞTA

Giriş Tarihi: 10.03.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 11:04
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ŞOK’ta Haftanın İndirimleri Muhteşem! Simfer Fırından Playstation 5’e Kadar Dev Fırsatlar!

ŞOK 10 Mart aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesini yayınladı. 13 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kataloğunda Alpina Airfryer Özellikli Ankastre Set 5.999 TL, Simfer Midi Fırın 1.499 TL, Homend Toastbuster Tost Makinesi 1.199 TL, Sinbo Çay Makinesi 699 TL, Sinbo Airfryer 1.999 TL, Queen Brisa Çelik Su Isıtıcı 319 TL, Sprey Yağdanlık 59,95 TL ve Nerox Kare / Yuvarlak Airfryer Kağıdı 69,95 TL'lik fiyat etiketi ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İşte ŞOK haftanın indirimli ürünleri….

ŞOK 10 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

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ŞOK’ta Haftanın İndirimleri Muhteşem! Simfer Fırından Playstation 5’e Kadar Dev Fırsatlar!

Alpina Airfryer Özellikli Ankastre Set 5.999 TL,

Simfer Midi Fırın 1.499 TL,

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ŞOK’ta Haftanın İndirimleri Muhteşem! Simfer Fırından Playstation 5’e Kadar Dev Fırsatlar!

Homend Toastbuster Tost Makinesi 1.199 TL,

Sinbo Çay Makinesi 699 TL,

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ŞOK’ta Haftanın İndirimleri Muhteşem! Simfer Fırından Playstation 5’e Kadar Dev Fırsatlar!

Sinbo Airfryer 1.999 TL,

Queen Brisa Çelik Su Isıtıcı 319 TL,

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ŞOK’ta Haftanın İndirimleri Muhteşem! Simfer Fırından Playstation 5’e Kadar Dev Fırsatlar!

Sprey Yağdanlık 59,95 TL

Nerox Kare / Yuvarlak Airfryer Kağıdı 69,95 TL