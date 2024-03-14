Tarım Kredi Market Ramazan’a özel indirim bugün bitiyor! TK Tost Peyniri 185,00 TL, Tereyağı 259,00 TL, TK Kaşar Peynir 205,00 TL, Yumurta 56 TL…

Tarım Kredi Market herkesin merakla beklediği Ramazan ayına özel indirim kataloğu yayınladı. Yüzlerce üründe 11 ayın sultanına özel indirim kampanyası başlatan TK, özellik bazı gıda ürünlerinin fiyatını piyasanın altında satışa sundu. İşte 12-14 Mart 2024 tam indirim kataloğu ve fiyatları…