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ŞOK’a Baymak Kombi, Xiami Mi Stick ve Mi Box S uygun fiyata geliyor! ŞOK 10 Nisan aktüel kataloğunda daha neler var?
ŞOK 10 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Baymak kombi çeşitleri, Xiaomi Redmi 12 Akıllı telefon Xiami Mi Stick, Xiaomi Mi Box S ve MGM Apple uyumlu Kablosuz kulaklık uygun fiyattan satışa sunulacak. Peki 13 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek indirim kampanyası kapsamında beraberinde hangi ürünler indirime girecek?
Giriş Tarihi: 10.04.2024 09:29Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 09:30