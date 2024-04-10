Migros bayrama özel indirim kataloğu yayınladı! 10 Nisan itibari ile bayram şekeri, çikolata ve hediyeliklerde sürpriz fiyat geliyor

Migros 10 Nisan indirim kataloğu yayınlandı. Bayram özel indirim listesini açıklayan zincir market beraberinde temizlik ürünlerinden gıdaya, mutfak gereçlerinden mobilyaya, küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya kadar yüzlerce üründe indirim yaptı. İşte 17 Nisan tarihine kadar devam edecek indirimli ürünler listesi…