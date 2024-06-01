01 Haziran 2024, Cumartesi
Migros 1 Haziran indirim kataloğu yayında! Migros’da bu hafta hangi ürünler ucuza satışa sunulacak?
Migros 1 Haziran indirim kataloğunu yayınladı. Haftanın indirimli ürünler listesinde evinizin tüm ihtiyacını karşılayacak yüzlerce ürün uygun fiyattan satışa sunuluyor. 5 Haziran'a kadar devam edecek kampanya kapsamın tüm Türkiye'de ürünler raflara koyuldu bile. İşte Migros haftanın indirin listesi…
Giriş Tarihi: 01.06.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 09:09
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