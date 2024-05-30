A101'de Dana Hisse 5.650 TL, Kurbanlık Koç 4.583 TL! Taksitle Kurbanlık Satışı Başladı!

Yükselen et fiyatları kurbanlık fiyatlarını da etkiledi! A101'de kurbanlık koç ve dana fiyatları belli oldu. 3 taksite 4.583 TL'den Karaman koç, 5.650 TL'den de 1/7 hisse büyükbaş kurbanlık satışı başladı. Başvurular 27 Haziran'dan itibaren A101 mağazalarından ve internet sitesinden yapılabilecek.