A101 aktüel indirim kataloğu yayınladı (15 Mart 2024)! A101 Erba Çekme Karavan, Elektrikli Moped, Sinbo Elektrikli Çay Makinesi…

A101'in 15 Mart'tan itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 21 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek kampanyada, çeşitli elektronik ürünler ve ev eşyaları ön plana çıkıyor. Toshiba 58" Ultra HD 4K Android TV 16.999 TL, HI-LEVEL 55" Ultra HD WebOS Smart Led TV 11.999 TL, Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led TV 10.999 TL gibi televizyonlar, dikkat çekici fiyatlarla sunuluyor. Bunun yanı sıra, Hometech Alfa 8TX Tablet 1.999 TL, Philips Powerbank 10.000 mAh 399 TL gibi teknolojik ürünler de katalogda yer alıyor. Ev eşyaları arasında ise SEG Inox No-Frost Buzdolabı 16.999 TL, Katlanır Piknik Sandalyesi Çeşitleri 249 TL gibi ürünler bulunuyor. Kampanya kapsamında Fulya 4 Kapak 2 Çekmece Gardırop 5.299 TL, Erba Çekme Karavan 239.990 TL ve APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 34.990 TL gibi büyük ebatlı ürünler de dikkat çekiyor. İşte haftanın indirim kataloğu…

A101 15 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU