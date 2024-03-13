15 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’de Kahve Makinesi, Yazıcı, Akıllı TV, Laptop, Katlanabilir bisiklet uyguna satışta…

Herkesin merakla beklediği BİM 15 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi belli oldu. 22 mart tarihine kadar geçerli olacak indirim kataloğunda Dijitsu 50" UHD Google Tv 10.999 TL, Senna 43" Frameless Full HD Google Tv 6.899 TL, HP Victus i5 Gaming Laptop 27.999 TL, HP Tank Yazıcı 5.799 TL, Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL, Arnica Blender Seti 1.199 TL, Kumtel Dijital Yağsız Airfryer 2.099 TL, Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml 79 TL, Kumtel Inox Tost Makinesi 1.499 TL, Kumtel Davlumbaz 899 TL, Kumtel Vakum Makinesi 899 TL, Fakir 4'ü 1 Arada Çeyiz Paketi 3.999 TL, Arnica Elektrikli Süpürge 2.699 TL, VIVO V16 Cep Telefonu 4.499 TL fiyat etiketi ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. İşte BİM'de uygun fiyata satılacak ürünlerin listesi…

BİM 15 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU