10 Mart 2024, Pazar
15 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’de Akıllı TV, Laptop, Yazıcı, Kahve Makinesi, Katlanabilir bisiklet uyguna satışta…
BİM 15 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınladı. Haftanın indirim kataloğunda RKS RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, HP Victus i5 Gaming Laptop, Kumtel Inox Tost Makinesi, Güral Porselen Altın File Rölfeyli 48 Parça Yemek Takımı, Heifer Şarjlı Süpürge ve Berlin Düdüklü Tencere Seti uygun fiyata alıcı bulacak. İşte BİM haftanın indirimli ürünleri…
Giriş Tarihi: 10.03.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 16:51
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