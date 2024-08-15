15 Ağustos A101 kataloğu 2024 | Aldın Aldın denildi ürünleri gören koştu: Elektrikli moped, 6500 flat tiny house, çekme karavan...

A101'in bu haftaki aktüel katalogu, dikkat çekici fırsatlar ve ürünlerle dolu. Haftanın yıldız ürünü olarak öne çıkan APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped, katalogda yer alan ürünlerin arasında en çok ilgiyi çekenlerden biri oldu. Elektronik eşyaların ağırlıkta olduğu 15 Ağustos tarihli katalog, geniş bir ürün yelpazesine sahip. Her ihtiyaca uygun fırsatlarla dolu liste, A101 mağazalarında satışa sunulacak. Peki, bu hafta A101'de neler var? İşte haftanın fırsat ürünleri ve detaylar!