Şenol Güneş'ten İtalya maçıyla ilgili flaş açıklama: Farklı olacak

"MÜHİM OLAN İTALYA MAÇINDA YAPMAK"

Bugün iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Şenol Güneş, "Hepsi iyi oynadı ama Kenan oyunun başından itibaren bir final maçında oynuyor duygusunda oynadı. Kendini ispatlıyor gibi oynadı, bunu bütün oyuncular yapacaktır. Mert de geçen maç böyle oynamıştı. Bugün iyi oyun vardı ama mühim olan İtalya maçında yapmak. Onun için söylüyorum. Bugünkü maçta olağanüstü olsak da puan vermeyecekler. Bugün de eksiklerimiz top kayıplarımız oldu, hücumları sonuçlandıramadık. Bazen yavaş davrandık, maçına göre bu değişebiliyor" şeklinde konuştu.