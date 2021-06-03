Türkiye: 2 - Moldova: 0 MAÇ SONUCU
Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren A Milliler 11 Haziran tarihinde başlayacak EURO 2020 yolunda son hazırlık maçına Moldova karşısında çıktı. A Milliler rakibini Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Moldova'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Öte yandan A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) rakiplerinden İsviçre, hazırlık maçında Lihtenştayn'ı 7-0 mağlup etti.
İLK YARI
16. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Yusuf Yazıcı'nın ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burak Yılmaz, sol ayağıyla şutunu çekti. Top, kaleci Celeadnic'ten döndü.
29. dakikada ay-yıldızlı ekip rakip yarı sahanın ortalarından serbest vuruş kazandı. Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği topa uygun pozisyonda Merih Demiral kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
Aynı dakikada Moldova'nın sağ kanattan gelişen atağında, Antoniuc ortasını yaptı, Damaşçan kafayı vurdu, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
34. dakikada milli takım önemli bir fırsattan yararlanamadı. Yusuf Yazıcı'nın Moldova ceza sahası yan çizgisi dibinden kullandığı serbest atışta ön direğe doğru hareketlenen Zeki Çelik topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak ters direk dibinden auta gitti.
36. dakikada Moldova'nın gelişen atağında, Damaşcan'ın pasıyla Türkiye kalesini cepheden gören pozisyonda topla buluşan Platica, sert bir şut çıkardı. Kaleci Uğurcan Çakır son anda topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
58. dakikada Okay'ın yerden uzun pasında Hakan Çalhanoğlu topuk pasıyla Burak'ın önüne bıraktı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Burak'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
77. dakikada Uğurcan'ın uzun degajında Moldova yarı sahasının ortalarında topla buluşan Cengiz'in sağ taraftan ceza sahasına giren Cengiz'in rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
Stat: Benteler Arena
Hakemler: Sascha Stegemann xx, Marco Achmüller xx, Dominik Schaal xx
Türkiye: Uğurcan Çakır xxx, Zeki Çelik xx, Merih Demiral xx, Çağlar Söyüncü xx (Kaan Ayhan dk. 46 x), Umut Meraş xx, Okay Yokuşlu xx (Taylan Antalyalı dk. 79 x), Kenan Karaman xx, Yusuf Yazıcı xxx (Orkun Kökçü dk. 68 x), Ozan Tufan xx (Cengiz Ünder dk. 46 xxx), Hakan Çalhanoğlu xx (Ozan Kabak dk. 68 x), Burak Yılmaz xxx (Mert Müldür dk. 84 ?)
Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz, Halil Dervişoğlu
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Moldova: Celeadnic x, Jardan xx, Posmac xx, Potirniche xx, Arhirii xx, Antoniuc xx (Costrov dk. 67 x), Rata xx, Anton xx (Dros dk. 57 x), Spataru xx (Clescenco dk. 87 ?), Platica xx, Damaşçan xx (Nicolaescu dk. 67 x)
Yedekler: Cebotari, Avram, Dumbravanu, Cojocari, Oancea, Bogaciuc, Belusov, Clescenco
Teknik Direktör: Roberto Bordin
Goller: Burak Yılmaz (dk. 58), Cengiz Ünder (dk. 77) (Türkiye)
Sarı kart: Damaşçan (Moldova)
TÜRKİYE'NİN EURO 2020'DEKİ RAKİBİ İSVİÇRE, ÖZEL MAÇTA LİHTENŞTAYN'A 7 GOL ATTI
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) rakiplerinden İsviçre, hazırlık maçında Lihtenştayn'ı 7-0 mağlup etti.
EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren İsviçre, AFG Arena'daki özel maçta Lihtenştayn'ı ağırladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Mario Gavranovic (3), Christian Fassnacht (2), Noah Frick (KK) ve Edimilson Fernandes'in golleriyle mücadeleden 7-0 galip ayrıldı.
Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile birlikte A Grubu'nda yer alan İsviçre, 20 Haziran'da ay-yıldızlılarla Bakü'de karşılaşacak.
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