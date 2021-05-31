Millilerimizden sessiz prova! Türkiye 0-0 Gine (MAÇ SONUCU-ÖZET)

MAÇTAN DAKİKALAR...

10. dakikada Gine gole yaklaştı. Topla ceza sahasına giren Kante, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

56. dakikada Gine, sol taraftan kazandığı korneri Ibrahima Conte ile kullandı. Arka direkte topla buluşan Mamadou'nun şutunda, kaleci Mert Günok direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada milli takımın gelişen atağında Cengiz Ünder, Orkun Kökçü ile verkaç yaparak rakip ceza sahası önünde topla buluştu. Cengiz, ceza sahasındaki Kenan Karaman'a pasını attı, bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.