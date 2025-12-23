Milyonlar merakla bekliyordu! Bakan Işıkhan açıkladı: 2026 asgari ücret belli oldu
Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı asgari ücret için yapılacak açıklamadaydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2026 asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldığını belirterek 28.075 tl olduğunu açıkladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü kez bir araaya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2026 asgari ücretin 28. 75 TL olduğunu açıkladı.
Kritik toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı.
ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!
YENİ RAKAMI GÖREBİLİRİZ
2026 yılı asgari ücretini belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en kritik buluşması için bugün bir araya geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde gelişmeleri takip eden A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş, milyonların beklediği o kritik saatleri ve masadaki rakamları tek tek aktardı.
"SON TOPLANTI OLMASI BEKLENİYOR"
Bakanlık binası önünden canlı yayına bağlanan Filiz Uçan Savaş, toplantının önemini şu sözlerle ifade etti:
"Milyonların gözü üçüncü toplantıdaydı ve tarih belli oldu. Bugün saat 18.00’de üçüncü toplantı asgari ücret tespit komisyonunda gerçekleşecek. Şu anda bizim bulunduğumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılacak. Bugünkü toplantı neden önemli? Kamuoyunda beklenti olarak ve Ankara kulislerinde konuşulan; bugünkü toplantının aslında son toplantı olması bekleniyor. Çünkü rakamların konuşulduğu toplantı olacak bu. Yani yeni asgari ücret rakamı bugünkü toplantının sonrasında sonuçlanma ihtimali çok yüksek. Bugünkü toplantının sonunda bizler yeni asgari ücret rakamını görebileceğiz."
"İŞÇİ TARAFI OLMADAN 10 KİŞİYLE DEVAM EDİYOR"
Sürecin işleyişine ve komisyondaki eksik üyeye dikkat çeken Savaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Bu zamana kadarki süreçte üç toplantı yapılmış olacak bugünkü toplantıyla birlikte. 12 Aralık'ta ilk toplantı, 18 Aralık'ta ise ikinci toplantı yapılmıştı. Ancak bu yıl farklı olarak, asgari ücret tespit komisyonunda normalde 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisi yer alıyor. Türk-İş tarafı yani işçileri temsil eden taraf, komisyonun yapısı değişmediği takdirde toplantılara katılmayacaklarını açıklamışlardı. O yüzden bu yıl tespit komisyonu çalışmalarına işçi tarafı olmadan; işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 10 kişi olarak devam ediyorlar."
MASADAKİ 4 KRİTİK SENARYO: "ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?"
Filiz Uçan Savaş, mevcut 22.104 TL olan asgari ücretin zam oranlarına göre nasıl değişeceğini şu rakamlarla sıraladı:
"Olası senaryolar ne? Yüzde ne kadarlık bir zam yapılırsa ne olur? Şu anda mevcut 22.104 lira olarak asgari ücret bilindiği üzere uygulanıyor. İlk senaryo; yüzde 20’lik bir zam söz konusu olursa asgari ücret 26.524 liraya çıkmış olacak. Eğer yüzde 25’lik bir zam söz konusu olursa 27.630 liraya kadar çıkmış olacak. Eğer yüzde 30’luk bir zam yapılırsa 28.735 lira olacak. Eğer yüzde 35’lik bir zam yapılırsa da yeni asgari ücret rakamı 29.840 liraya kadar çıkmış olacak."
NİHAİ KARAR İÇİN KRİTİK VERİLER
Toplantıda masaya gelecek diğer verilere de değinen Savaş:
"Olası zam oranları bunlar. Çünkü bilindiği üzere asgari ücrette açlık sınırı, yoksulluk sınırı ve enflasyon oranı oldukça önemli. Tüm bu veriler göz önüne alındığında olası zam oranlarının bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Ekstra bir zam yapılacak mı yoksa bu rakamların dışında bir zam mı söz konusu olacak; aslında bugünkü toplantının sonrasında bunu görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.
Milyonlarca çalışanın kaderini belirleyecek olan kritik toplantı bugün saat 18.00’de başlayacak. Gözler, toplantı sonrası Bakanlık'tan gelecek o resmi açıklamada olacak.
İŞTE OLASI SENARYOLAR
YÜZDE 20
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 25
Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
YÜZDE 28,5
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 30
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 35
Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.
YÜZDE 40
Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.
"SONUÇ ÇIKMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"
A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş, Ankara'daki sıcak gelişmeleri ve toplantının perde arkasını canlı yayında aktardı.
"YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLABİLİR"
Bugünkü toplantının önemine dikkat çeken Savaş, sürecin seyrini değiştirebilecek bir görüşme olacağını belirtti. Savaş, "Rakamların konuşulacağı, tüm tarafların tekliflerinin masaya geleceği ve belki de asgari ücretin belli olacağı son toplantı bile olabilir. Bugün rakamların masaya gelmesiyle birlikte, yeni asgari ücretin belirlenme ihtimali çok yüksek" dedi.
SÜREÇTE NELER YAŞANDI?
Filiz Uçan Savaş, bugüne kadar atılan adımları ve masadaki verileri şöyle özetledi:
"Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta çalışmalara başladı. İlk toplantı 12 Aralık'ta, ikincisi ise 18 Aralık'ta yapıldı. İlk toplantıda takvim belirlenirken, ikinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ekonomik verileri sundu. Bugün ise artık rakamlar konuşulacak. Açlık ve yoksulluk sınırı, enflasyon oranları gibi kritik veriler, yeni asgari ücretin belirlenmesinde kilit rol oynayacak."
BAKAN IŞIKHAN İŞÇİLERİN TALEBİNİ İLETTİ
Bu yılki sürecin farklı işlediğine dikkat çeken Savaş, Bakan Vedat Işıkhan'ın rolüne vurgu yaptı: "Türk-İş, komisyonun yapısı değişmediği sürece katılmayacağını açıklamıştı. Ancak Bakan Işıkhan, ikinci toplantı öncesinde Türk-İş ve Hak-İş'i ziyaret ederek taleplerini aldı ve bu talepleri komisyona iletti. Artık işçilerin talepleri belli, işveren tarafı TİSK zaten masada. Hükümet ise hakem rolünde süreci yönetiyor."
EĞER BUGÜN SONUÇ ÇIKMAZSA...
Toplantıdan bugün bir sonuç çıkmaması durumunda sürecin nasıl işleyeceğini de aktaran A Haber muhabiri, "Olur da bugün bir uzlaşı sağlanamazsa, komisyonun önümüzdeki hafta son bir toplantı daha yapmasını bekliyoruz. Ancak beklenti, bugün taraflar arasında bir uzlaşının sağlanması yönünde" ifadelerini kullandı.
