Milyonlar merakla bekliyordu! Bakan Işıkhan açıkladı: 2026 asgari ücret belli oldu

17:01 23 Aralık 2025

2026 yılı asgari ücretini belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en kritik buluşması için bugün bir araya geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde gelişmeleri takip eden A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş, milyonların beklediği o kritik saatleri ve masadaki rakamları tek tek aktardı.

"SON TOPLANTI OLMASI BEKLENİYOR"

Bakanlık binası önünden canlı yayına bağlanan Filiz Uçan Savaş, toplantının önemini şu sözlerle ifade etti:

"Milyonların gözü üçüncü toplantıdaydı ve tarih belli oldu. Bugün saat 18.00’de üçüncü toplantı asgari ücret tespit komisyonunda gerçekleşecek. Şu anda bizim bulunduğumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılacak. Bugünkü toplantı neden önemli? Kamuoyunda beklenti olarak ve Ankara kulislerinde konuşulan; bugünkü toplantının aslında son toplantı olması bekleniyor. Çünkü rakamların konuşulduğu toplantı olacak bu. Yani yeni asgari ücret rakamı bugünkü toplantının sonrasında sonuçlanma ihtimali çok yüksek. Bugünkü toplantının sonunda bizler yeni asgari ücret rakamını görebileceğiz."

"İŞÇİ TARAFI OLMADAN 10 KİŞİYLE DEVAM EDİYOR"

Sürecin işleyişine ve komisyondaki eksik üyeye dikkat çeken Savaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu zamana kadarki süreçte üç toplantı yapılmış olacak bugünkü toplantıyla birlikte. 12 Aralık'ta ilk toplantı, 18 Aralık'ta ise ikinci toplantı yapılmıştı. Ancak bu yıl farklı olarak, asgari ücret tespit komisyonunda normalde 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisi yer alıyor. Türk-İş tarafı yani işçileri temsil eden taraf, komisyonun yapısı değişmediği takdirde toplantılara katılmayacaklarını açıklamışlardı. O yüzden bu yıl tespit komisyonu çalışmalarına işçi tarafı olmadan; işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 10 kişi olarak devam ediyorlar."

MASADAKİ 4 KRİTİK SENARYO: "ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?"

Filiz Uçan Savaş, mevcut 22.104 TL olan asgari ücretin zam oranlarına göre nasıl değişeceğini şu rakamlarla sıraladı:

"Olası senaryolar ne? Yüzde ne kadarlık bir zam yapılırsa ne olur? Şu anda mevcut 22.104 lira olarak asgari ücret bilindiği üzere uygulanıyor. İlk senaryo; yüzde 20’lik bir zam söz konusu olursa asgari ücret 26.524 liraya çıkmış olacak. Eğer yüzde 25’lik bir zam söz konusu olursa 27.630 liraya kadar çıkmış olacak. Eğer yüzde 30’luk bir zam yapılırsa 28.735 lira olacak. Eğer yüzde 35’lik bir zam yapılırsa da yeni asgari ücret rakamı 29.840 liraya kadar çıkmış olacak."

NİHAİ KARAR İÇİN KRİTİK VERİLER

Toplantıda masaya gelecek diğer verilere de değinen Savaş:

"Olası zam oranları bunlar. Çünkü bilindiği üzere asgari ücrette açlık sınırı, yoksulluk sınırı ve enflasyon oranı oldukça önemli. Tüm bu veriler göz önüne alındığında olası zam oranlarının bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Ekstra bir zam yapılacak mı yoksa bu rakamların dışında bir zam mı söz konusu olacak; aslında bugünkü toplantının sonrasında bunu görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca çalışanın kaderini belirleyecek olan kritik toplantı bugün saat 18.00’de başlayacak. Gözler, toplantı sonrası Bakanlık'tan gelecek o resmi açıklamada olacak.