2026 asgari ücret açıklandı! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: 'Bunun üzerinde maaş verin' diye belirlenen bir ücret

20:40 23 Aralık 2025

Mali Müşavir İsmet Çetinkaya A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Mali Müşavir İsmet Çetinkaya'nın değerlendirmesi şu şekilde:

Evet rakam beklentiler noktasında gerçekleşmiş oldu. Şahsi olarak yüzde 25 rakamını ben telaffuz ediyordum, yüzde 27’lik bir asgari ücret oldu. Yani genel beklenti 27.500 ile 28.000 liralar arasındaydı. Evet beklenen enflasyon üzerinden bir artış yapılmış gibi gözüküyor. Geçen sene evet literatürümüze eklenmişti; hedeflenen, gerçekleşen hangi enflasyon üzerinden yapılması gerektiği. Elbette ki gönül ister ki her zaman alım gücü üzerinden yapılmasından yanayım ama bu bir asgari ücrettir. Bunu şu anda şöyle değerlendirmek lazım genel olarak; asgari ücret sadece çalışanın alacağı ücret değil, 80 tane farklı kalemi etkileyen bir endekstir.

Bu tabii ki işçiye ödenmesi gereken bir ücret, yani daha doğrusu geçim ücreti olarak değerlendirmemek lazım. Yani devletimizin uygulamış olduğu minimum ücrettir. Yani bunun altında bir çalışanı, bir işçiyi çalıştıramazsınız demektir bu. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın aslında geçen hafta yapmış olduğu TİSK genel toplantısında yapmış olduğu konuşmayı dikkate almak lazım. Orada ne dedi? "İşveren taşın altına elini koymalı" dedi. Yani bu asgari ücret olarak yorumlandı ama ben şu şekilde yorumluyorum açıkçası; Sayın Cumhurbaşkanımız orada şuna atıfta bulundu: Evet asgari ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor ve minimum ücret olarak belirliyor. Bu sizin ödeyebileceğiniz minimum ücrettir. Siz bu ücretlerin daha fazlasını ödeyebilecek gücünüz var, bunları işçilerinize, çalışanlarınıza ödeyebilirsiniz, ödemek için de gayret edin minvalinde yorumluyorum ben açıkçası bunu.

GEÇİM DEĞİL MİNİMUM ÜCRET OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ

Bu tabii ki sadece asgari ücretle değil, evet 28.075 TL olarak açıklandı ama bunun yanında çalışanlara yan haklar da verilebilir. Geçim ücreti olarak bunu kesinlikle değerlendirmeyelim, bu bir endekstir. Evet son yıllarda asgari ücret ya da asgari ücrete yakın ücretler alan vatandaşlarımızın sayısı arttı maalesef ki. Bu önümüzdeki yıldan itibaren inşallah asgari ücretle çalışan sayımız azalır. Bir de istihdam tarafından bakmak lazım, değerlendirmek lazım. Evet sadece çalışan işçinin alacağı ücret olarak değerlendiriyoruz ama işverene maliyeti de şu anda genel yasal kesintilerle beraber 39.000 liraya yükseldi. Hele metropol bir şehirde işverenin bunun artı yemek parası, artı yol parası ödediğini de varsayarsak bir asgari ücretlinin şu anda işverene maliyeti 50.000 liralara kadar yükselmiş vaziyette. 28.075 lira geçim ücreti değil bir minimum ücret olarak değerlendirmekte fayda var açıkçası.

Şöyle söyleyeyim; bölgesel asgari ücreti destekleyenlerdenim. Sadece alınacak ücretlerden değil, ülkenin kalkınması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Neden derseniz; şayet bölgesel asgari ücret gelirse şu anda 28.075 lira, bunu örnek verelim metropol şehirlerde, İstanbul gibi büyükşehirlerde uygulansın. Daha az gelişmiş, iş hayatına ihtiyacı olan bölgelerde daha düşük bir asgari ücret belirlenirse ya da şu anki 28.000 lira orada uygulanıp metropol şehirlerde daha yüksek uygulanırsa bu sefer işveren şöyle düşünecek: Metropol şehirlerde maliyetim yüksek, daha Anadolu’ya yönelir vaziyete gelecek. Yani fabrikalarını oraya atmış olacak ve İstanbul gibi metropol şehirler biraz daha boşalmış olacak. Belki o zaman konut ihtiyacına bile ihtiyacımız kalmayacak bizim metropol şehirlerde.

Şimdi bakın Almanya’dan örnek vereyim. Almanya’da büyük şehirler 4 milyonu geçmez nüfusları ve bütün vilayetlerinde bir sanayileşme vardır. Ama ülkemizde batı şehirlerinde sanayi var maalesef ki. Bunun daha böyle doğuya, Orta Anadolu’ya, Karadeniz’e yönelmesi açısından da değerli buluyorum. Şimdi baktığınız zaman Marmara Bölgesi’nde sanayi yoğunlaşmış. Bu tabii ki sadece batı olduğu için değil, ulaşım kolaylığı da olduğu için. İşte İstanbul Boğazı Marmara’da, işte Körfez Marmara’da, Çanakkale Boğazı Marmara’da. Yani ulaşım açısından, batıya ulaşım açısından Marmara daha entegre olduğu için. Tabii ki bu sadece işveren maliyeti değil, işçi açısından da, çalışan açısından da Anadolu’ya bu tür fabrikalar gittiği zaman oradaki hayat standartları da biraz daha yükselebilir ve orada, o rakamlara geçim şartları da daha kolaylaşabilir.

Evet, İstanbul gibi metropol şehirler biraz daha boşalacağı için belki İstanbul, şu anda İstanbul’da yaşam maliyeti açıklanan rakamlar 110 bin liralar seviyelerinde, 4 kişilik bir aile. İstanbul nüfusu biraz daha azaldığı zaman bu rakamlar belki 80 bin liraya, 90 bin liraya düşebilir. Alın size konutta hani kira ile ilgili sorunlarımız var ya büyük şehirlerde. İstanbul’un nüfusunu biraz azaltırsak konut ihtiyacı da kalmaz, kira problemi de kalmaz. Anadolu’dan büyük şehirlere göçün de önüne geçmiş oluruz, bir bölgesel asgari ücret çözümüyle beraber.

İstanbul’da da yaşamanın bir maliyeti var. Geliri yüksekse de İstanbul’un maliyeti de yüksek. Yani Anadolu’da alınan, örnek veriyorum, 30 bin lira, İstanbul’da alınan 60 bin liradan çok daha değerlidir.

KAĞIT ÜZERİNDEKİ RAKAMLARA GÖRE MAKUL BİR RAKAM

Merkez Bankası’nın 2026 beklenti enflasyonu, hedef enflasyonu yüzde 19, maksimum. İnşallah gerçekleşir, gerçekleşmesini ümit ediyoruz ama piyasa beklentileri yüzde 22-23 seviyelerinde. Yani bu şekilde devam ederse ülkemizde ya da dış etkenlerde olağanüstü bir durum olmazsa, 2026’yı ben yüzde 23 seviyelerinde, maksimum yüzde 23 seviyelerinde enflasyon olarak kapatabileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki %27’lik bir artış oldu. Bu yine hedeflenen, geçen seneki gibi hedeflenen enflasyon üzerinden bir artış olmuş oldu.

Evet, yüzde 23 gerçekleşmesini bekliyodum ben. Bu seneden de kaybedilen yüzde 2’lik var, o da üzerine ilave edilmiş. Yani artı öngörülemeyen ilavelerle beraber yüzde 27, 2026 yılı için baktığınız zaman, yani kağıt üzerindeki rakamlara baktığımız zaman makul bir rakam. Hem işvereni beklentileri hem de işçi tarafının çok da tatmin edici bir rakam olmazsa şayet biz bunu geçim ücreti olarak algılamaktan vazgeçip asgari ücret olarak değerlendirirsek, makul bir rakam olarak söyleyebilirim. Tabii ki geçim ücreti olarak değerlendirmemek lazım bu asgari ücreti.