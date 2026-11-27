Altın ve gümüşte sert düşüş sona mı erdi? Piyasalarda yön yeniden yukarı döndü
Hafta başında son bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyelerine gerileyen altın fiyatları, haftanın son işlem gününde gelen tepki alımlarıyla yeniden yükselişe geçti. Emtia piyasalarının genelinde yukarı yönlü bir hareketlilik yaşanırken, yaşanan sert düşüşlerin perde arkasını ve yıl sonu beklentilerini A Haber muhabiri Azize Alan ile Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı değerlendirdi.
Hafta içerisinde sert değer kayıpları yaşayan altın ve gümüş piyasalarında haftanın son işlem gününde toparlanma sinyalleri öne çıktı. Küresel emtia piyasalarındaki son tabloyu paylaşan A Haber muhabiri Azize Alan, "Emtia piyasalarında haftanın son işlem gününde yön yukarı çıktı. Hafta içerisinde sert düşüşler yaşayan altın ve gümüşte şu an bir yükseliş var. Bakır ise 11 ayın en düşük seviyesinden toparlandı. Petrol fiyatlarındaysa 4 haftalık düşüş sona erdi." ifadelerini kullandı. Fed'in faiz artırımına yönelik beklentilerle ons altının hafta içinde 3 bin 500 doların altını gördüğünü hatırlatan Alan, haftanın son işlem gününde yüzde 3'lük bir artış kaydedildiğini aktardı.
ALTINDA DÜŞÜŞÜN PERDE ARKASI: YAPAY ZEKA RALLİSİ VE LİKİDİTE İHTİYACI
Son iki haftadır piyasalardaki fiyatlama dinamiklerinin değiştiğine dikkat çekilirken, İran ile Amerika arasındaki savaşın başlamasından bu yana gündemde olan jeopolitik riskler, petrol fiyatları, enflasyon ve merkez bankalarının faiz artırımlarının yerini farklı bir senaryoya bıraktığı belirtildi. Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin nedenlerini değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, "Altının düşüş nedenlerinden bir tanesi, uzun süredir devam eden yapay zeka rallisinin devam edebilmesi için olası nakit ihtiyacının altın veya emtia piyasalarından karşılanması oldu. O yüzden bakırda 11 ayın, gümüşte ise 15 ayın en dip seviyelerini gördük." sözleriyle aktardı.
Hafta ortasında ABD'den gelen enflasyon rakamlarıyla birlikte piyasalarda dibin test edildiğini belirten Sarı, Amerikan borsalarındaki toparlanmayla birlikte altında da yükselişlerin başladığını vurguladı. Güncel fiyatlamalara ilişkin bilgi veren Sarı, "Bugün itibarıyla ons altında yüzde 3, gram altında da yine aynı şekilde yüzde 3, gümüş tarafında yüzde 6,5'lik ve bakırda da yüzde 5'e yakın bir yükseliş var. Amerika'daki borsaların yükselişinin yanı sıra Asya seansında iki gündür altın yükselişlerine devam ediyor, o taraftan da bir miktar alımlar geldi. Yani bu haftayı boşa çıkan likiditenin, boş paranın altına geçmesi olarak değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.
GÖZLER TARIM DIŞI İSTİHDAM VE 9 ARALIK FED KARARINDA
Piyasalarda yaşanan sert dalgalanmaların ardından dip seviyelerin görülüp görülmediğinin önümüzdeki hafta daha net anlaşılacağı öngörülüyor. Amerikan borsalarının gelecek hafta daha sağlıklı işleyecek olmasıyla altın, gümüş ve bakırda dibin test edilip edilmediğinin izleneceğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, "Önümüzdeki hafta hem tarım dışı istihdam rakamları var hem de önümüzde 9 Aralık'ta Fed faiz kararı var. Buradaki kararlar önemli olacak. Eğer Fed cephesinde 25 baz puanlık faiz dışında bir sonraki toplantıda da faiz artırımları gelecekse altında baskılanmanın devam edeceğini söyleyebiliriz. Ama şimdilik düşüş sonlanmış gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.