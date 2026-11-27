Hafta içerisinde sert değer kayıpları yaşayan altın ve gümüş piyasalarında haftanın son işlem gününde toparlanma sinyalleri öne çıktı. Küresel emtia piyasalarındaki son tabloyu paylaşan A Haber muhabiri Azize Alan, "Emtia piyasalarında haftanın son işlem gününde yön yukarı çıktı. Hafta içerisinde sert düşüşler yaşayan altın ve gümüşte şu an bir yükseliş var. Bakır ise 11 ayın en düşük seviyesinden toparlandı. Petrol fiyatlarındaysa 4 haftalık düşüş sona erdi." ifadelerini kullandı. Fed'in faiz artırımına yönelik beklentilerle ons altının hafta içinde 3 bin 500 doların altını gördüğünü hatırlatan Alan, haftanın son işlem gününde yüzde 3'lük bir artış kaydedildiğini aktardı.

ALTINDA DÜŞÜŞÜN PERDE ARKASI: YAPAY ZEKA RALLİSİ VE LİKİDİTE İHTİYACI

Son iki haftadır piyasalardaki fiyatlama dinamiklerinin değiştiğine dikkat çekilirken, İran ile Amerika arasındaki savaşın başlamasından bu yana gündemde olan jeopolitik riskler, petrol fiyatları, enflasyon ve merkez bankalarının faiz artırımlarının yerini farklı bir senaryoya bıraktığı belirtildi. Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin nedenlerini değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, "Altının düşüş nedenlerinden bir tanesi, uzun süredir devam eden yapay zeka rallisinin devam edebilmesi için olası nakit ihtiyacının altın veya emtia piyasalarından karşılanması oldu. O yüzden bakırda 11 ayın, gümüşte ise 15 ayın en dip seviyelerini gördük." sözleriyle aktardı.