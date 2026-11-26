Rusya'dan Türkiye'ye ortaklık mesajı: Başbakan Yardımcısı Novak'tan uzun vadeli proje vurgusu
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye ile karşılıklı saygı ve güven temelinde işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüşen Novak, ticaret ve enerji alanındaki ortaklık gündemini değerlendirdi.
Rusya, Türkiye ile karşılıklı saygı ve güven temelinde ortaklığını geliştirmeye hazır olduğunu bildirdi. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, iki ülkenin uzun vadeli projeleri hayata geçirme konusunda önemli bir deneyime sahip olduğunu belirterek işbirliğinin sürdürülmesi mesajı verdi.
Rus hükümetinden yapılan açıklamaya göre Novak, Türkiye'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi.
NOVAK'TAN TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ MESAJI
İki ülkenin onlarca yılı kapsayan projeleri birlikte hayata geçirme deneyimine sahip olduğuna dikkati çeken Novak, "Bu tür girişimleri birlikte sonuçlandırabilmemiz ilişkilerimize istikrar kazandırıyor. Rusya, karşılıklı saygı ve güven temelinde bu ortaklığı geliştirmeye devam etmeye hazır." ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Rusya arasında yoğun ve yapıcı bir diyalog yürütüldüğünü belirten Novak, Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu 20. Dönem Toplantısı'nda ikili ilişkilerin gündemindeki tüm konuları kapsamlı şekilde değerlendirmeyi planladıklarını kaydetti.
GÜNDEMDE TİCARET VE ENERJİ İŞBİRLİĞİ VAR
Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra enerji sektöründeki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik başlıklar ele alındı.
Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Novak, Kocaeli'de Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde kurulan TN Maleik Petrokimya Fabrikası'nın açılışına da katıldı.