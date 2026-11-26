Rusya, Türkiye ile karşılıklı saygı ve güven temelinde ortaklığını geliştirmeye hazır olduğunu bildirdi. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, iki ülkenin uzun vadeli projeleri hayata geçirme konusunda önemli bir deneyime sahip olduğunu belirterek işbirliğinin sürdürülmesi mesajı verdi.

Rus hükümetinden yapılan açıklamaya göre Novak, Türkiye'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi.