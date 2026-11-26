Rus telekomünikasyon şirketi Rostelekom'un Başkan Yardımcısı Dariy Halitov, Google Play'deki ödeme ve gelir elde etme kısıtlamaları nedeniyle Rus şirketlerinin potansiyel kaybının aylık 4,2 milyar rubleye, yaklaşık 51 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Google Play'in Rusya'daki ödeme ve gelir elde etme imkanlarına yönelik kısıtlamaları, şirketleri aylık yaklaşık 51 milyon dolarlık potansiyel kayıpla karşı karşıya bırakıyor. Rostelekom Başkan Yardımcısı Dariy Halitov, sektör temsilcilerinin hesaplamalarına göre kaybın aylık 4,2 milyar ruble seviyesinde olduğunu söyledi.

Halitov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da düzenlenen toplantıda, yabancı dijital platformların uyguladığı kısıtlamaların Rus ekonomisine etkilerini değerlendirdi.

GOOGLE PLAY KISITLAMALARI AYLIK 4,2 MİLYAR RUBLELİK KAYIP YARATIYOR

Kısıtlamaların ekonomik boyutuna dikkat çeken Halitov, "Sektör temsilcilerinin tahminlerine göre, 2022'den bu yana Google Play'de ödemelerin engellenmesi nedeniyle şirketlerimizin potansiyel kaybı aylık 4,2 milyar ruble (yaklaşık 51 milyon dolar) düzeyinde." dedi.

Halitov, Rus vatandaşlarının alternatif yöntemlere başvurmadan uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştiremediğini, abonelik başlatamadığını veya mevcut aboneliklerini yenileyemediğini belirtti.

GOOGLE ADS KISITLAMASI TANITIM İMKANLARINI DA DARALTTI

Google Ads reklam hizmetinin de devre dışı bırakılması nedeniyle Rus şirketlerinin tanıtım imkanlarının sınırlandığını aktaran Halitov, yabancı dijital sistem ve platformlara bağımlılığın ekonomik açıdan ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.

Halitov, "Tüm bunlar, yabancı dijital sistem ve platformlara bağımlılığın Rus ekonomisi açısından ciddi bir mali risk oluşturduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ RUSYA'DAKİ FAALİYETLERİNİ SINIRLANDIRDI

Batılı ülkelerin Ukrayna savaşı nedeniyle 2022'de Rusya'ya yönelik yaptırımları devreye almasının ardından çok sayıda teknoloji şirketi ülkedeki faaliyetlerini durdurdu veya sınırlandırdı.

Google, Mart 2022'de Rusya'daki kullanıcılar için Google Play ödeme sistemini askıya aldı. Apple da ülkedeki resmi ürün satışlarını durdururken Apple Pay dahil çeşitli hizmetlerine kısıtlamalar getirdi.