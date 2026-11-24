Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor! Doğal gaz depoları alarm verdi, yüzde 26 zam kapıda
Avrupa'da yaklaşan soğuk hava dalgası ve doğal gaz arzındaki daralma, kış öncesinde enerji krizi endişelerini artırdı. Kıta genelinde doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 69'a gerileyerek mevsimsel ortalamanın altında kalırken fiyatlar bir günde yüzde 8,6'ya varan artış gösterdi. İngiltere'de ise enerji fiyat tavanının ocak ayından itibaren yüzde 26 artırılması bekleniyor.
Avrupa'da doğal gaz fiyatları, önümüzdeki haftalarda etkili olması beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle yükseldi. Kış aylarında ısınma talebinin artması beklenirken kıtadaki doğal gaz stoklarının mevsim normallerinin altında kalması arz endişelerini güçlendirdi.
Avrupa'da doğal gaz fiyatları için gösterge kabul edilen Hollanda merkezli gelecek ay vadeli TTF kontratı, pazartesi günü yüzde 8,6 artarak megavatsaat başına 96,08 avroya kadar çıktı. Fiyatlar günü yüzde 4 yükselişle 92,50 avrodan tamamladı.
KATAR'DAN GAZ SEVKİYATINDAKİ YAVAŞLAMA ETKİLİ OLDU
Avrupa'nın doğal gaz arzındaki daralmada Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Katar'dan yapılan gaz ihracatının yavaşlaması etkili oldu.
Bunun yanı sıra yaz aylarında etkili olan uzun süreli sıcak hava dalgaları, soğutma sistemlerinin kullanımını artırarak doğal gaz tüketimini yükseltti. Bu durum, kış öncesinde depoların yeterince doldurulamamasına yol açtı.
Avrupa genelindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yaklaşık yüzde 69 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, mevsimsel ortalama olan yüzde 80'in oldukça altında.
ENERJİ FATURALARINDA ARTIŞ ENDİŞESİ
Arz endişeleri, Avrupa genelinde kış aylarında enerji maliyetlerinin daha da yükselmesi ihtimalini gündeme getirdi.
İngiltere'nin enerji düzenleyici kurumu Ofgem'in ocak ayından itibaren üç aylık enerji fiyat tavanını yüzde 26 artırması bekleniyor. Bu artışın, çift yakıt kullanan ortalama bir hanenin yıllık enerji faturasına 443 sterlin ek yük getirebileceği hesaplanıyor.
İngiltere'deki enerji şirketi Centrica'nın üst yöneticisi Chris O'Shea da yeni yılda faturalarını ödeyemeyen hanelerin sayısının artabileceği uyarısında bulundu.