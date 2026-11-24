Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor! Doğal gaz depoları alarm verdi, yüzde 26 zam kapıda

Avrupa'da yaklaşan soğuk hava dalgası ve doğal gaz arzındaki daralma, kış öncesinde enerji krizi endişelerini artırdı. Kıta genelinde doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 69'a gerileyerek mevsimsel ortalamanın altında kalırken fiyatlar bir günde yüzde 8,6'ya varan artış gösterdi. İngiltere'de ise enerji fiyat tavanının ocak ayından itibaren yüzde 26 artırılması bekleniyor.