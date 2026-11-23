Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, rezerv yönetimi ve likidite araçları konusunda proaktif, esnek ve kontrollü bir yaklaşım izlediklerini belirterek, "Türk lirasına olan talebin desteklenmesinin gerekmesi durumunda, başta temel aracımız olan politika faizi olmak üzere makroihtiyati ve likidite araçlarımızı kullanabiliriz. Eş güdüm içinde, stopaj düzenlemeleri gibi Türk lirasını destekleyecek başka adımlar da atılabilir." dedi.

Karahan, AA muhabirine, para politikası ve enflasyonla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Enflasyonda, ABD/İsrail-İran Savaşı döneminde yüzde 30'lar seviyesine yükselen ana eğilimin ekim ayı itibarıyla yüzde 24 seviyesine işaret ettiğini belirten Karahan, "Bu da mevcut yıllık enflasyonun 6 puan altında ve bize arz yönlü etkiler iyileştiği takdirde dezenflasyonun daha görünür olacağını söylüyor." diye konuştu. Karahan, gıda fiyatlarındaki baz etkisiyle yıllık enflasyonun kasımda yükselebileceğini, sıkı para politikasının savaş sonrası dönemde beklentilerdeki bozulmayı sınırladığını söyledi. "TEMEL ÖNCELİĞİMİZ DEZENFLASYON VE FİYAT İSTİKRARI" Rezerv kompozisyonunu ayarlama ve likidite yönetimi açısından birçok enstrümana sahip olduklarını vurgulayan Karahan, bu konuda proaktif, esnek ve kontrollü bir yaklaşım izlediklerini dile getirdi. Karahan, yaşanan çeşitli şoklara rağmen Türk lirasına talebin istikrarlı olarak devam etmesinin, uygulanan politikalara güveni yansıttığına dikkati çekerek, "Temel önceliğimiz, dezenflasyon sürecinin devamını güvence altına almak ve fiyat istikrarını sağlamak." dedi. Türk lirasına olan talebin desteklenmesinin gerekmesi durumunda, başta politika faizi olmak üzere makroihtiyati ve likidite araçlarını kullanabileceklerini bildiren Karahan, eş güdüm içinde, stopaj düzenlemeleri gibi Türk lirasını destekleyecek başka adımların da atılabileceğini anlattı. Merkez Bankası Başkanı Karahan, sorulara şu yanıtları verdi:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (Fotoğraf: AA) "SIKI PARA POLİTİKAMIZ, SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE BEKLENTİLERDEKİ BOZULMAYI SINIRLADI" SORU: Merkez Bankası olarak gündeminiz yoğun. Ülkemizde düzenlenen COP31'de siz de çeşitli toplantılara ev sahipliği yaptınız. Bunlar nasıl geçti? CEVAP: COP31'in ülkemiz ev sahipliğinde düzenlenmesi nedeniyle NGFS'nin (Network for Greening the Financial System-Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı) Yönetim Komitesinde yer alıyoruz. Bu vesilesiyle Antalya'da önde gelen merkez bankalarını bir araya getiren bir konferansa ev sahipliği yaptık. İklim değişikliği artık yalnızca bir çevre meselesi değil. Enflasyonu, finansal istikrarı ve büyümeyi doğrudan etkileyen bir makroekonomik risk. Merkez bankaları olarak bu etkileri nasıl daha iyi ölçebileceğimizi ve deneyimlerimizden nasıl yararlanabileceğimizi ele aldık. Verimli bir buluşma oldu. SORU: Bölgemizde yaşanan savaşın etkilerini yakından hissettiğimiz 2026 yılının sonuna yaklaşıyoruz. Savaşın başında enerji fiyatları kaynaklı olarak enflasyon ve cari denge üzerinde baskı olabileceğini ancak atılan politika adımlarının bu baskıları sınırlayabileceğini belirtmiştiniz. Geldiğimiz noktada enflasyondaki seyri nasıl değerlendiriyorsunuz? CEVAP: Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 29,8 oldu. Enflasyon aylık bazda dalgalı bir seyir izleyebiliyor. Bu dalgalanmaların ardındaki genel gidişatı görmek için çeşitli göstergelere bakıyoruz. Bunların bazılarında belirli ürün gruplarını dışarıda bırakıyoruz, bazılarında ise fiyat artışlarının ürünler arasındaki dağılımını inceliyoruz. Böylece enflasyonun ana eğilimini yani hangi yönde ilerlediğini ve bu hareketin ne kadar yaygın olduğunu daha sağlıklı değerlendiriyoruz. Savaşın etkilerinin belirginleştiği mart-haziran döneminde göstergeler ana eğilimde bir yükselişe işaret ediyordu. Uyguladığımız politikalar neticesinde temmuz ayından itibaren ana eğilimde yeniden bir gerileme gördük. Yıllıklandırılmış olarak baktığımızda savaş döneminde yüzde 30'lar seviyesine yükselen ana eğilim, ekim ayı itibarıyla yüzde 24 seviyelerine işaret ediyor. Bu da mevcut yıllık enflasyonun 6 puan altında ve bize arz yönlü etkiler iyileştiği takdirde dezenflasyonun daha görünür olacağını söylüyor. Bu iyileşmeyi destekleyen kalemlerden biri temel mallar oldu. Arz yönlü olumsuz unsurlara rağmen temel mal enflasyonunun son üç aylık ortalaması yıllıklandırılmış olarak yüzde 12 seviyelerine düştü. Hizmetlerde, özellikle kirada, ataletin azalması da ana eğilimdeki bu iyileşmeye katkı sağlıyor. Talep koşullarına duyarlılığı görece yüksek olan lokanta-oteller gibi alt kalemlerde de dezenflasyon devam ediyor. Üçer aylık ortalamaları yıllıklandırarak baktığımızda, hizmet enflasyonu geçen seneki yüzde 39 seviyesinden ekim ayında yüzde 31'e gelmiş durumda. Öncü göstergeler, bu olumlu seyrin kasım ayında da süreceğine işaret ediyor. Ancak gıda fiyatlarındaki baz etkisiyle yıllık enflasyon kasımda yükselebilir. Enflasyon üzerindeki risklere baktığımızda geçmişe kıyasla daha dengeli bir görünüm görüyoruz. Geçmişte savaş kaynaklı yukarı yönlü riskler ön plana çıkıyordu. Bu riskler bir miktar azalsa da halen canlılığını koruyor. Diğer yandan, talep koşullarındaki yavaşlama yukarı yönlü riskleri dengeliyor. Son olarak, enflasyon görünümü açısından beklentilere de değinmek gerekir. Sıkı para politikamız, savaş sonrası dönemde beklentilerdeki bozulmayı sınırladı. Hanehalkı beklentileri yılın ilk aylarında bir miktar arttıktan sonra gerileyerek savaş öncesi seviyesinin altında seyrediyor. Bununla birlikte, beklentilerde yıl başında öngördüğümüz iyileşme henüz sağlanmadı. Bu görünüm, dezenflasyon açısından risk oluşturmaya devam ediyor ve ihtiyatlı duruşumuzu korumamızı gerektiriyor. "CARİ AÇIĞIN UZUN DÖNEM ORTALAMASININ ALTINDA GERÇEKLEŞMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ" SORU: Enerji fiyatları da cari denge üzerinde baskı oluşturuyor. Cari denge gelişmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? CEVAP: Yüksek enerji fiyatları ithalat faturamızı artırıyor. Dış talebin zayıflaması da ihracatımızı sınırlıyor. Bu etkilerle son 12 aylık cari açık, 2025 sonundaki yaklaşık 30 milyar dolardan ağustosta 41 milyar dolara yükseldi. Eylülde ise 39 milyar dolara geriledi. Diğer taraftan, turizm gelirlerinin güçlü seyretmesi ve iç talepteki yavaşlamanın ithalatı sınırlamasıyla cari açıktaki artış savaşın başında beklenildiği kadar yüksek olmadı. Bu gelişmeler doğrultusunda, 2026 yılında cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamasının altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.