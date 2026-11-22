TAHLİL ÜCRETLERİNDE FARK 10 KATI AŞIYOR

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, artan şikayetler üzerine yapılan fiyat araştırmasında da benzer farklılıklar ortaya çıktı. Özel sağlık sigortası kapsamında yapılan muayenenin ardından, doktorun istediği bazı tahlillerin sigorta kapsamında olmadığı belirtilerek 14 bin 200 TL ek ücret talep edildi.

Aynı tahliller için iki-üç özel hastaneden daha fiyat alındı. Hastanelerden biri 18 bin TL, diğeri ise 9 bin 300 TL ücret çıkardı. İstanbul'da bir ilçe belediyesine bağlı poliklinik ise söz konusu tahliller için 1.670 TL istedi.

Aradaki 10 katı aşan fiyat farkı sorulduğunda yetkililer, "Biz de bu tahlilleri özel laboratuvarlara gönderiyoruz. Belediyemize özel kamu indirimi var ancak sizin telaffuz ettiğiniz ücretler çok yüksek. Maalesef bu örnekleri çok duyuyoruz. Özel laboratuvarların 400 TL'ye yaptığı bir tahlil için vatandaşa 3-4 bin TL fatura çıkaran özel hastaneleri biliyoruz" dedi.