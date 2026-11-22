Özel hastanelerde fatura şoku: Aynı tahlil ve test için 10 kata varan fiyat farkı
Özel sağlık sigortası yaptırarak sağlık harcamalarını güvence altına almak isteyen vatandaşlar, özel hastanelerde beklemedikleri yüksek faturalarla karşı karşıya kalıyor. Doktor muayenesinin ardından istenen kan tahlili, MR, tomografi ve EKG gibi tetkiklerde sigorta kapsamı dışında bırakılan işlemler için hastalardan binlerce lira talep edilirken, aynı tahlilin farklı kurumlarda 10 katı aşan fiyatlarla faturalandırılması tepki çekiyor.
Özel sağlık sigortası yaptırarak sağlık harcamalarını güvence altına almak isteyen vatandaşlar, özel hastanelerde beklemedikleri faturalarla karşılaşıyor. Doktor muayenesinin ardından istenen kan tahlilleri, MR, tomografi ve EKG gibi tetkiklerin bir bölümünün sigorta kapsamında olmadığı belirtilerek hastalardan binlerce lira talep ediliyor.
Provizyon reddi, poliçe istisnaları veya hastanenin sigorta şirketiyle anlaşma koşulları gerekçe gösterilerek çıkarılan yüksek faturalar, sigortalı hastaları yeniden ödeme yapmak zorunda bırakıyor. Aynı test ve tahlillerin farklı özel hastanelerde farklı ücretlerle sunulması da vatandaşların tepkisini çekiyor.
AYNI TESTE BEŞ KAT FİYAT FARKI
Şikayet platformlarına yansıyan hasta başvuruları, özel hastanelerdeki fiyat farklılıklarını gözler önüne seriyor. Şubat 2026'da tamamlayıcı sağlık sigortası bulunan bir vatandaş, 3 yaşındaki çocuğuna özel bir hastanede sürüntü testi yaptırmak istediğinde kendisinden 2 bin 500 TL ek ücret talep edildiğini belirtiyor.
Ücreti yüksek bulduğu için işlemi yaptırmadan hastaneden ayrılan vatandaş, aynı gün başvurduğu başka bir özel hastanede aynı test için yalnızca 500 TL istendiğini aktarıyor. İki hastane arasındaki beş katlık fiyat farkına tepki gösteren vatandaş, ücretlerin neye göre belirlendiğini sorguluyor.