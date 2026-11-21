1.1 MİLYONLUK KREDİ LİMİTİ 4.4 MİLYON TL'YE ÇIKTI Eski sistem ile yeni model arasındaki farkı somut bir örnek üzerinden anlatan Olcay Selvi, "Eskiden 5-5,5 milyonluk ikinci evini almak isteyen kişi en fazla 1 milyon 100 bin lira kredi kullanabiliyordu ve 4 milyon 400 bin liralık peşinat onu bekliyordu ki işte bu olmuyordu. Yeni sistemde ise bu 4 milyon 400 bin lirayı kredi olarak kullanabilecek, 1 milyon 100 bin lirayı peşinat verecek. Yüzde 75'lik azaltılmış oran tamamlayıcı unsuru kapatmıyordu ve daha yüksek kredi miktarları gerekiyordu. Şimdi bir konutu olanlar için gayrimenkule yatırım avantajları açıldı." sözleriyle vatandaşın peşinat yükünün hafifletildiğini aktardı.

ENERJİ SINIFINA GÖRE YÜZDE 90'A VARAN FİNANSMAN Kredi sınırlarının konutun değerine ve enerji kimlik belgesine göre kademelendirildiğini kaydeden Selvi, "Kredi oranları konut değerine ve enerji sınıfına göre belirleniyor. 5 milyon ve altındakiler yüzde 90 kredi alabilirken, 20 milyon üzeri bir konut için yüzde 40 sınırlama var. C sınıfında bu yüzde 30'a, daha eski binalarda yüzde 20'lere kadar düşüyor. Enerji kimlik sınıfı yüksek binalara imtiyaz tanınıyor. Çünkü enerji sınıfı binanın ne kadar yeni olduğuyla alakalı. Özellikle İstanbul'da kentsel dönüşümle birlikte çok ciddi bir yenileme çalışması var, insanlar daha yeni, daha temiz ve yeşil binalara yatırım yapmak isteyecekler." şeklinde konuştu.