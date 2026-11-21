Konut kredisinde 4,4 milyon TL'lik değişim! Ev sahipleri için yeni dönem
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), gayrimenkul piyasasında dengeleri değiştirecek kritik bir karara imza atarak konut kredisindeki sınırlamaları esnetti. A Haber canlı yayınında yeni sistemin ayrıntılarını değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, 5 milyon liralık bir ev için daha önce sadece 1 milyon 100 bin lira olan kredi çekme sınırının 4 milyon 400 bin liraya kadar yükseldiğini belirterek, kararın hem konut sektörünü hareketlendireceğini hem de inşaata bağlı 200 farklı sektöre can suyu olacağını söyledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredisi kullanımlarına ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. Alınan kararla, birden fazla konut sahibi olan kişilerin kullanabileceği kredilere yönelik sınırlamanın kapsamı değiştirildi. Daha önce en az bir konut sahibi olanlar için uygulanan düzenleme, artık en az iki konutu bulunan kişileri kapsayacak.
Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi A Haber canlı yayınında yeni sistemin ayrıntılarını değerlendirdi.
YENİ DÖNEM BAŞLADI: KİMLER FAYDALANABİLECEK?
BDDK'nın aldığı kararın pazartesi günü itibarıyla resmen yürürlüğe girdiğini bildiren Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, "Dün başladı, pazartesi. İsteyen herhangi bir vatandaş bununla alakalı kredisini kullanabilir. Şartlar neler? Tabii ki öncelikle iki evi ve fazlası olanlar için geçerli değil. Bir evi olan; aynı hanede eşinin, kendinin veya 18 yaşından küçük o evde yaşayan çocuğunun üzerine evler de buna sayılacak. Bir evi olanlar için bu konu geçerli." ifadelerini kullandı.
Kararın arkasındaki ekonomik motivasyonu da aktaran Selvi, "Gayrimenkul aynı zamanda bir yatırım alanı ve son dönemde özellikle gayrimenkul yatırımcısı borsada ve altında biraz yıprandı. Dolayısıyla oradaki para bu sefer mevduat faizine gidiyordu. Mevduat faizindeki paranın ekonomiye bir hayrı olmadığı için çok güzel bir dokunuş yapıldı ve gayrimenkul yatırımcısına tekrar kapı açıldı." değerlendirmesinde bulundu.