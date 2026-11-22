Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), 4 yaşına girerken ekonomiye sağladığı katkıyla dikkat çekiyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 275 metre gövde yüksekliğine sahip barajın bugüne kadar 5,6 milyar kilovatsaat elektrik ürettiğini ve ülke ekonomisine 16,7 milyar lirayı aşan katkı sağladığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) 4 yaşına girdiğini belirterek barajın enerji üretimi ve ekonomiye sağladığı katkıya ilişkin bilgi verdi.

Yusufeli Barajı, 275 metrelik gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı olma özelliğini taşıyor. EKONOMİYE 16,7 MİLYAR LİRAYI AŞAN KATKI Yusufeli Barajı'nın bir mühendislik harikası olarak 4 yaşına girdiğine işaret eden Bakan Yumaklı, "Yusufeli, 275 metre gövde yüksekliği, ürettiği 5,6 milyar kilovatsaat elektrik ve ekonomimize sağladığı 16,7 milyar lirayı aşan katkıyla ülkemizin gururu olmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sınıfında dünyanın en yüksek 5'inci barajı olan Yusufeli, enerji üretimine katkı sağlamayı sürdürüyor. SINIFINDA DÜNYANIN EN YÜKSEK 5'İNCİ BARAJI Yumaklı'nın paylaşımında yer verdiği videoda Yusufeli Barajı ve HES'e ilişkin teknik bilgilere de yer verildi. Buna göre Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı olan Yusufeli, 275 metrelik gövde yüksekliğiyle sınıfında dünyanın en yüksek 5'inci barajı olarak öne çıkıyor.