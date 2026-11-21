İkinci el araçta "6.001 kilometre" hilesi deşifre oldu: Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı
Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarında 1 Ocak 2027 tarihine kadar uyguladığı "6 ay - 6 bin kilometre" kuralını aşmak isteyen bazı işletmelerin yöntemi ortaya çıkarıldı. İlan sitelerinde ve noter sözleşmelerinde araç kilometresini 6 bin 1 seviyesinde göstererek yasağı delmeye çalışan işletmeleri tespit eden Bakanlık, söz konusu satıcılara ceza uygulayarak araç satışlarını engelledi.
Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el taşıt satışlarında 1 Ocak 2027'ye kadar geçerli olan 6 ay, 6 bin kilometre düzenlemesini aşmak isteyen bazı araç satıcılarının oynadığı oyun deşifre oldu.
Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre satıcıların şartı karşılamayan araçları ilan sitelerinde sistemin engeline takılmamak için 6.001 kilometre civarında gösterdikleri, noterde satış esnasında sunulan sözleşmeye de kilometreyi yüksek girdikleri belirlendi.
FİİLİ KM KONTROLÜ YAPILIYOR
Ankara Üniversitesi ve Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Otomotiv Ticaretinde Gelecek, Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Sektör Buluşması'nda konuşan Ticaret Bakanlığı Otomotiv Ticareti Daire Başkanı İsmail Tüfekci, 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesinin pandemi döneminde araç arzındaki sıkıntılardan kaynaklı olarak yapıldığını, şimdi ise araç arzında bir sıkıntı bulunmadığını kaydetti.