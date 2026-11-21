Çalışmayı uzatma ya da sonlandırma yetkisinin Ticaret Bakanı'nda olduğunu anlatan Tüfekci, 1 Ocak 2027 öncesinde yeni kararın açıklanacağını ifade etti. Tüfekci, "6001 kilometre kontrolünü doğrudan sistem üzerinden takip edemiyoruz. Noterlerimiz aracılığıyla teslim tarihinden itibaren olan 6 aylık süreyi takip edebiliyoruz, kilometre bazlı bir kontrol yapamıyoruz. Bunu şikâyet gelirse denetimle tespit ediyoruz. Aykırı durum varsa ilgili işletmeye yasağı delmeye çalıştığı için ceza uyguluyoruz. Aykırı satış yaptığı tespit edilen kişilerin taleplerini reddediyoruz, araç satışına izin vermiyoruz" diye konuştu.

VATANDAŞA İSTİSNA

Araç ticareti yapanların haricinde normal vatandaşın düzenlemeye takılması halinde Bakanlığa başvurması gerektiğini anlatan Tüfekci, "6 ay-6 bin kilometre düzenlemesine takılan vatandaşların Bakanlığa başvurup satışı yapıp yapamayacağı konusunda izin istemesi gerekiyor. Biz bu konuyu kendi içinde inceliyoruz. Çünkü sade vatandaşın kendine has durumları olabiliyor, eğer ticari bir faaliyet göstermediği kanaati oluşursa böyle istisnai durumlarda yardımcı oluyoruz" dedi.