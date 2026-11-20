Tüketici güven endeksi kasımda yükseldi: Güven yüzde 2,4 artışla 86,8'e çıktı

TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,4 artarak 86,8'e yükseldi. Hanelerin gelecek 12 aylık maddi durum ve genel ekonomik durum beklentilerinde de artış kaydedildi.