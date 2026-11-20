Tüketici güven endeksi kasımda yükseldi: Güven yüzde 2,4 artışla 86,8'e çıktı
TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,4 artarak 86,8'e yükseldi. Hanelerin gelecek 12 aylık maddi durum ve genel ekonomik durum beklentilerinde de artış kaydedildi.
Tüketici güven endeksi, kasım ayında yükselişini sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre endeks, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,4 artarak 86,8'e çıktı. Hanelerin gelecek 12 aylık maddi durum ve genel ekonomik durum beklentilerinde de yükseliş kaydedildi.
TÜİK, kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan endeks, ekim ayında 84,8 seviyesindeydi.
HANELERİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ YÜKSELDİ
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, kasım ayında 68,4 olarak hesaplandı. Endeks, ekim ayında 68,3 seviyesindeydi.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 3,4 artışla 86,4'ten 89,4'e yükseldi.
GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİNDE ARTIŞ
Tüketicilerin gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi de kasım ayında yükseldi. Ekimde 81,7 olan endeks, yüzde 2,9 artarak 84,1'e çıktı.
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA DÜŞÜNCESİ ARTTI
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de artış gösterdi. Ekim ayında 102,7 olan endeks, kasımda yüzde 2,5 yükselişle 105,3 seviyesine ulaştı.