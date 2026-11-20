Türkiye, Pakistan'da sondaj için hazırlık yapıyor: Oruç Reis 670 kilometrekarelik alanda veri toplayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin Pakistan’da yaklaşık iki ay boyunca 3 boyutlu sismik veri toplayacağını açıkladı. Çalışmalardan elde edilecek veriler doğrultusunda belirlenen sahalarda gelecek yıl sondaja başlanması hedefleniyor.
Türkiye ile Pakistan arasındaki enerji işbirliğinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Pakistan'da 670 kilometrekarelik alanda yaklaşık iki ay boyunca 3 boyutlu sismik veri toplayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elde edilecek veriler doğrultusunda belirlenen sahalarda gelecek yıl sondaj faaliyetlerine başlanmasının hedeflendiğini bildirdi.
Bayraktar, Karaçi Limanı'nda düzenlenen Oruç Reis Karşılama Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye-Pakistan enerji ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını söyledi.
Geçen yıl İslamabad'da enerji alanında birçok anlaşma imzalandığını hatırlatan Bayraktar, bu anlaşmaların ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan'ın ulusal enerji şirketleri OGDCL, PPL ve Mari Energies arasında ortaklık kurulduğunu belirtti.
İki ülkenin köklü dostluğunu enerji alanındaki işbirliğiyle daha ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade eden Bayraktar, "Bugün, bu dostluğu daha da ileriye taşıyacak ve iki ülkemizin enerji geleceğine yön verecek tarihi bir adım atmak üzere bir araya geldik" dedi.
5 BLOKTA LİSANS SÜREÇLERİ TAMAMLANDI
Türkiye ile Pakistan arasındaki ortaklığın somut projelerle ilerlediğini vurgulayan Bayraktar, üçü denizde, ikisi karada olmak üzere toplam beş blokta lisans süreçlerinin tamamlandığını ve sahadaki faaliyetlerin başladığını aktardı.
Oruç Reis'in 19 günlük yolculuğun ardından Pakistan'a ulaştığını belirten Bayraktar, geminin İndus ve Makran havzalarının enerji potansiyelini ortaya çıkarmak üzere görevlendirildiğini söyledi.
Bakan Bayraktar, "Oruç Reis ile TPAO, İndus C Blok'ta 670 kilometrekarelik alanda yaklaşık 2 ay boyunca 3 boyutlu sismik veri toplama faaliyeti gerçekleştirecek. Toplayacağımız veriler doğrultusunda, belirlenen sahalarda gelecek yıl sondaj faaliyetlerine başlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.