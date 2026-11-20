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"TÜRKİYE'DEKİ BAŞARIMIZI PAKİSTAN'DA DA GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Pakistan'daki kara ve deniz sahalarında yürütülen çalışmaların iki ülkenin enerji güvenliğini güçlendireceğini ve refahına katkı sağlayacağını belirten Bayraktar, küresel petrol ve doğal gaz piyasalarında yaşanan gelişmelerin enerji işbirliklerini daha stratejik hale getirdiğini kaydetti.

Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfini örnek gösteren Bayraktar, bu alandaki deneyim ve mühendislik kabiliyetini Pakistan'a taşımak istediklerini söyledi.

Bayraktar, "2020'de küresel salgının ortasında, yine bu gemilerle Karadeniz'deki en büyük doğal gaz rezervini keşfettik. Bu keşif, aynı zamanda 2020'de dünya genelinde gerçekleştirilen en büyük denizlerde doğal gaz keşfi oldu" dedi.

Karadeniz'deki sahalardan günlük yaklaşık 10 milyon metreküp doğal gaz üretildiğini ve bu üretimle yaklaşık 4 milyon hanenin ihtiyacının karşılandığını belirten Bayraktar, üretimin 2028'de günlük yaklaşık 40 milyon metreküpe, doğal gaz sağlanan hane sayısının ise 16 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü aktardı.

Bayraktar, "Bu faaliyetlerimizde elde ettiğimiz deneyimi ve mühendislik kabiliyetimizi Pakistanlı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Pakistan arasında enerji, elektrik ve madencilik alanlarında geniş bir işbirliği potansiyeli bulunduğunu belirten Bakan Bayraktar, yeni anlaşmalarla ortaklığın daha da geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.