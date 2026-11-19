ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin şahin mesajları, küresel döviz piyasalarında hareketliliği artırdı. Dolar endeksi Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine yaklaşırken euro ve sterlin dolar karşısında değer kaybetti. Peki, 19 Kasım 2026 Perşembe günü dolar ve euro kaç TL? İşte döviz piyasalarındaki son gelişmeler ve güncel kur fiyatları...

ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantı tutanaklarının ardından küresel piyasalarda doların yükselişi hız kazandı. Fed yetkililerinin enflasyonla mücadele kapsamında daha sıkı para politikasına işaret eden açıklamaları, dolar endeksini 19 ayın zirvesine taşıdı. Euro ve sterlin dolar karşısında gerilerken yatırımcıların odağı, Fed'in aralık ayındaki faiz kararına çevrildi.

DOLAR ENDEKSİ 19 AYIN ZİRVESİNDE

ABD doları, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle küresel piyasalarda güç kazandı.

19 Kasım Perşembe günü dolar endeksi, önceki işlem seansına göre yüzde 0,10 artarak 103,9161 seviyesine yükseldi. Endeks böylece Nisan 2025'ten bu yana görülen en yüksek seviyelere yaklaştı.

Euro, dolar karşısında 1,0977 seviyesine gerileyerek Nisan 2025'ten bu yana en düşük seviyelerine yaklaştı. İngiliz sterlini ise bir ayın en düşük seviyelerine yakın seyrederek 1,3152 dolardan işlem gördü.

Japon yeni karşısında 159,39 seviyesinde bulunan doların 160 eşiğine yaklaşması da piyasalarda yakından takip edildi.

FED'İN ŞAHİN MESAJLARI DOLARI YÜKSELTTİ

Doların küresel piyasalarda değer kazanmasında Fed'in para politikasına ilişkin sıkılaşma sinyalleri etkili oldu.

Fed'in 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının 18 Kasım'da yayımlanan tutanaklarında, enflasyonla mücadele için daha sıkı para politikası adımlarının gündeme gelebileceğine işaret edildi.

Tutanaklarda Fed yetkililerinin mevcut aşamada faiz oranlarının sabit tutulması konusunda uzlaştığı belirtildi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise aralık ayında 50 baz puanlık faiz artışının değerlendirilebileceğini veya 2027 yılında daha hızlı faiz artırımlarına gidilebileceği yönünde sinyal verilmesi gerektiğini ifade etti.

DOLARDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Fed'in daha sıkı para politikası izleyebileceğine yönelik beklentiler, doların küresel piyasalardaki seyrini destekledi.

OCBC analistleri, Fed'in şahin duruşunun teknoloji hisselerindeki zayıflığı şimdilik dengeleyerek dolara destek sağladığını değerlendirdi.

Analistler, yapay zeka yatırımlarına yönelik sermaye harcamalarında daha belirgin bir yavaşlama yaşanmasının ABD reel tahvil getirilerini düşürebileceğini ve hisse senetlerine yönelik sermaye girişlerini azaltabileceğini belirtti.

Böyle bir senaryoda doların mevcut desteğinin zayıflayabileceğine dikkat çekildi.

Fed'in faiz politikasına ilişkin şahin mesajlarının ardından dolar endeksi, Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyelerine yaklaştı.

ABD TAHVİL GETİRİLERİNDE GERİLEME

ABD Hazine tahvilleri, güçlü talep gören 20 yıllık tahvil ihalesinin ardından değer kazandı.

Özellikle uzun vadeli tahvillerde alımlar öne çıkarken ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yaklaşık 4 baz puan gerileyerek yüzde 5,06 seviyesine indi.

19 Kasım Perşembe gününün ilk saatlerinde ise tahvil piyasasında sınırlı hareketlilik görüldü.

Tahvil fiyatları ile getirileri ters yönde hareket ettiği için tahvillere yönelik talebin artması, getirilerin gerilemesine neden oldu.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ PİYASALARI NASIL ETKİLEDİ?

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki gerileme de yatırımcıların odağında yer aldı.

Pepperstone Araştırma Stratejisti Dilin Wu, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon endişelerini kısmen hafiflettiğini belirtti.

Wu, ABD hisse senedi piyasalarındaki zayıflık ve ekonomik büyümeye ilişkin kaygıların yatırımcıları güvenli liman olarak görülen ABD Hazine tahvillerine yöneltmiş olabileceğini ifade etti.

19 KASIM 2026 DOLAR VE EURO KAÇ TL?

Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerle küresel piyasalarda güçlenen doların Türk lirası karşısındaki seyri de yakından takip ediliyor.

Yatırımcılar ve döviz alım satımı yapacak vatandaşlar, 19 Kasım 2026 Perşembe günü dolar/TL ve euro/TL kurlarındaki son durumu araştırıyor.

19 Kasım 2026 güncel döviz fiyatları şöyle: