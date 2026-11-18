TÜİK 2026 üçüncü çeyrek işsizlik verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini duyurdu. Açıklanan verilere göre işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan artış kaydederek yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti.