Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ürün güvenliği denetimlerinde, Türkiye'de üretilen iki farklı çocuk mayosunun TS EN 14682 standardına uygun olmadığı belirlendi. Yaralanma ve boğulma riski taşıdığı tespit edilen çocuk mayolarının satışının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığınca yürütülen ürün güvenliği denetimleri kapsamında, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere yönelik incelemeler gerçekleştirildi.

BOĞULMA RİSKİ TAŞIYOR

Yapılan incelemelerde, Türkiye'de üretilen iki farklı çocuk mayosunun, çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme iplerine ilişkin TS EN 14682 standardının gerekliliklerini karşılamadığı tespit edildi. Söz konusu ürünlerin yaralanma ve boğulma riski taşıdığı belirlendi. Tespitlerin ardından risk taşıyan çocuk mayolarının piyasaya arzının yasaklanmasına ve piyasadaki ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

GÜVENSİZ ÜRÜNLERLE MÜCADELE SÜRECEK

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, çocukların sağlığını ve güvenliğini önceleyen denetimlerin, güvensiz ürünlere karşı kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.