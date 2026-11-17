Konut satışlarında ekim ayında düşüş: Satışlar yüzde 23,3 azalarak 131 bin 72'ye geriledi
Türkiye genelinde ekim ayında 131 bin 72 konut satıldı. İlk el ve ikinci el satışlarda düşüş yaşanırken ipotekli konut satışları da geriledi. Yabancılara yapılan satışlar ise yüzde 0,9 arttı.
Konut piyasasında ekim ayında satışlar geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,3 azalarak 131 bin 72 oldu. İlk el ve ikinci el konut satışlarında düşüş kaydedilirken, yabancılara yapılan satışlarda sınırlı artış görüldü.
İLK EL VE İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI GERİLEDİ
Türkiye genelinde ilk el konut satışları, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 azalarak 50 bin 105 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları da yüzde 28,5 düşüşle 80 bin 967'ye geriledi.
Toplam konut satışları içerisinde ilk el konutların payı yüzde 38,2, ikinci el konutların payı ise yüzde 61,8 oldu.
İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI DA AZALDI
Ekim ayında ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalarak 23 bin 286 oldu. Diğer konut satışları ise yüzde 26,3 düşüşle 107 bin 786 olarak kayıtlara geçti.
Toplam satışlar içinde ipotekli konutların payı yüzde 17,8, diğer satışların payı yüzde 82,2 olarak hesaplandı.
YABANCILARA KONUT SATIŞINDA SINIRLI ARTIŞ
Yabancılara yapılan konut satışları ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 artarak 2 bin 259'a yükseldi. Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,7 oldu.
Ocak-ekim döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 azalarak 17 bin 567 olarak gerçekleşti.
Ekim ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 477 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rus vatandaşlarını 193 satışla İran, 159 satışla Irak vatandaşları takip etti.
İŞ YERİ SATIŞLARI DA GERİLEDİ
Konut piyasasındaki düşüş iş yeri satışlarına da yansıdı. Türkiye genelinde iş yeri satışları, ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 azalarak 16 bin 489 oldu.