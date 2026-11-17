Konut piyasasında ekim ayında satışlar geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,3 azalarak 131 bin 72 oldu. İlk el ve ikinci el konut satışlarında düşüş kaydedilirken, yabancılara yapılan satışlarda sınırlı artış görüldü.

İLK EL VE İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI GERİLEDİ

Türkiye genelinde ilk el konut satışları, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 azalarak 50 bin 105 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları da yüzde 28,5 düşüşle 80 bin 967'ye geriledi.

Toplam konut satışları içerisinde ilk el konutların payı yüzde 38,2, ikinci el konutların payı ise yüzde 61,8 oldu.