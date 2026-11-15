Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kapsamındaki fonların portföylerinde bulunan payların, doğrudan borsada satışa konu edilmesinin satış baskısı oluşturarak pay fiyatlarının olumsuz etkilenmesine yol açabileceğini belirterek, fon portföylerinde bulunan payların borsada oluşan son işlem günü kapanış fiyatı esas alınarak ilgili ortaklıklara satılmasına imkan tanınarak piyasa koşullarından kaynaklanabilecek olumsuz fiyat etkilerinin sınırlandırılmasının amaçlandığını ifade etti.

SPK, olağanüstü tasfiyede halka açık ortaklıkların geri aldığı paylara ilişkin açıklamada bulundu.

Basında yer alan bazı haberlerde, SPK tarafından olağanüstü tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının portföylerinde bulunan payların, tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından ilgili halka açık ortaklıklara geri alım yoluyla satılması suretiyle gerçekleştirilen işlemlerin niteliği ve amacı hakkında eksik veya hatalı değerlendirmelere yer verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: