Bingöl'ün Solhan ilçesinde 25 Ekim sabahı evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan 81 yaşındaki Alzheimer hastası Cebbar Peşmen'den acı haber geldi. AFAD, jandarma, UMKE ve gönüllülerin katılımıyla yürütülen yoğun arama çalışmalarının 20'nci gününde, yaşlı adamın Şerafettin Yaylası kırsalında cansız bedenine ulaşıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Cebbar Peşmen'in (81), kayboluşunun 20'nci gününde kırsalda cansız bedeni bulundu. Arama çalışmalarını Göksu köyü Şerafettin Yaylası çevresinde yoğunlaştıran ekipler, Peşmen'in cenazesine ulaştı.

Peşmen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Solhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

EVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA GERİ DÖNMEDİ

Solhan'da yaşayan Peşmen, 25 Ekim sabahı evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Kendi aramalarından sonuç alamayan yakınları, 28 Ekim'de 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulundu.

İhbarın ardından polis ve jandarma ekipleri bölgede arama başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Peşmen'in son olarak D-300 kara yolunda Elbaşı köyü yönüne yürürken görüldüğünü belirledi.

EKİPLER VE GÖNÜLLÜLER BİRLİKTE ARADI

AFAD, jandarma, emniyet ve UMKE ekipleri ile gönüllüler, Peşmen'i bulmak için yürütülen çalışmalara katıldı. Aramaların yoğunlaştırıldığı Göksu köyü Şerafettin Yaylası çevresindeki kırsal alanda Peşmen'in cansız bedenine ulaşıldı.