TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Yıl sonu enflasyon tahmini değişti: 2026, 2027 ve 2028 beklentileri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının dördüncü ve son Enflasyon Raporu'nu kamuoyuyla paylaşıyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında enflasyon görünümü ve gelecek döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Daha önce yüzde 28'e yükseltilen 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin değiştirilip değiştirilmeyeceği merakla bekleniyor.

FATİH KARAHAN ENFLASYON RAPORU'NU AÇIKLIYOR

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2026-IV'ün tanıtımı amacıyla 12 Kasım Perşembe günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

TCMB'nin internet sitesi ile resmi X ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanan toplantıda, enflasyonla mücadele süreci ve gelecek döneme ilişkin ekonomik beklentiler ele alınıyor.

Fatih Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

"Son dönemdeki veriler, enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin belirginleştiğine işaret ediyor."

"Enflasyonun ana eğilimi üçüncü çeyrekte yüzde 1,8'e gerilerken ekim ayında da bu seyrini korudu."

"Trend enflasyon göstergesi ekim ayında yüzde 1,7'ye geriledi. Enflasyon beklentileri ihtiyatlı duruşun sürdürülmesini gerektiriyor."

"Kasım ayında yıllık enflasyondaki gerilemenin duraklaması mümkün."

"Gıda enflasyonu arz koşullarındaki iyileşme ile gerilese de oynak seyrediyor."

"Hizmet sektöründe dezenflasyon devam ediyor. Hizmet grubu alt kalemlerinde ayrışma gözleniyor."

"Kira enflasyonundaki yavaşlama eğilimi belirginleşiyor."

"Talep koşullarındaki yavaşlama temel mallarda dezenflasyonu destekliyor."

"Dezenflasyon süreci arz yönlü baskılarla yavaşladı."

"2026 yılında enflasyonun seyrinde enerji fiyatları öne çıkıyor."

"Enerji kaynaklı baskılara karşın diğer kalemlerdeki iyileşme sürüyor."

"Jeopolitik gelişmelerin yol açtığı arz yönlü şoklar, manşet enflasyondaki düşüşü sınırlıyor. Bu durumun devam etmesi, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor ve ihtiyatlı bir duruş gerektiriyor."

"Eylül ve ekim aylarında ham petrol ve doğal gaz fiyatlarında belirgin yükseliş yaşandı. Enerji fiyatlarında jeopolitik gelişmelere bağlı olarak oynaklık sürerken, her iki yönde de risklerin olduğunu değerlendiriyoruz."

"Enerji fiyatlarındaki artışın kalıcı olması halinde dolaylı etkilere ilişkin olası riskleri göz ardı etmiyoruz."

"İkinci çeyrekte büyüme iç talep öncülüğünde yavaşladı. Üçüncü çeyrekte hizmet üretimi artarken sanayi üretimi geriledi."

"Küresel ticaret ve jeopolitik koşullardaki zorluklara rağmen ihracat ikinci ve üçüncü çeyrekte olumlu bir performans sergiledi."

"İşgücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı."

"Kararlarımızı birkaç aylık eğilime göre şekillendiriyoruz."

"Dezenflasyonun devamını ve enflasyonun ara hedeflerimizle uyumlu şekilde gerilemesini sağlayacak sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz."