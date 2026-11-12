TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Yıl sonu enflasyon tahmini değişti: 2026, 2027 ve 2028 beklentileri belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Enflasyon Raporu'nu bugün kamuoyuyla paylaşıyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da düzenlenen toplantıda enflasyon görünümü ve gelecek döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Yıl sonu enflasyon tahmini açıklayan Karahan: 2026 sonu enflasyon tahmini yüzde 29,5 olarak belirledik. 2027'de 21, yüzde 13,5 oldu" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının dördüncü ve son Enflasyon Raporu'nu kamuoyuyla paylaşıyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında enflasyon görünümü ve gelecek döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Daha önce yüzde 28'e yükseltilen 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin değiştirilip değiştirilmeyeceği merakla bekleniyor.
FATİH KARAHAN ENFLASYON RAPORU'NU AÇIKLIYOR
TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2026-IV'ün tanıtımı amacıyla 12 Kasım Perşembe günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
TCMB'nin internet sitesi ile resmi X ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanan toplantıda, enflasyonla mücadele süreci ve gelecek döneme ilişkin ekonomik beklentiler ele alınıyor.
Fatih Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:
"Son dönemdeki veriler, enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin belirginleştiğine işaret ediyor."
"Enflasyonun ana eğilimi üçüncü çeyrekte yüzde 1,8'e gerilerken ekim ayında da bu seyrini korudu."
"Trend enflasyon göstergesi ekim ayında yüzde 1,7'ye geriledi. Enflasyon beklentileri ihtiyatlı duruşun sürdürülmesini gerektiriyor."
"Kasım ayında yıllık enflasyondaki gerilemenin duraklaması mümkün."
"Gıda enflasyonu arz koşullarındaki iyileşme ile gerilese de oynak seyrediyor."
"Hizmet sektöründe dezenflasyon devam ediyor. Hizmet grubu alt kalemlerinde ayrışma gözleniyor."
"Kira enflasyonundaki yavaşlama eğilimi belirginleşiyor."
"Talep koşullarındaki yavaşlama temel mallarda dezenflasyonu destekliyor."
"Dezenflasyon süreci arz yönlü baskılarla yavaşladı."
"2026 yılında enflasyonun seyrinde enerji fiyatları öne çıkıyor."
"Enerji kaynaklı baskılara karşın diğer kalemlerdeki iyileşme sürüyor."
"Jeopolitik gelişmelerin yol açtığı arz yönlü şoklar, manşet enflasyondaki düşüşü sınırlıyor. Bu durumun devam etmesi, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor ve ihtiyatlı bir duruş gerektiriyor."
"Eylül ve ekim aylarında ham petrol ve doğal gaz fiyatlarında belirgin yükseliş yaşandı. Enerji fiyatlarında jeopolitik gelişmelere bağlı olarak oynaklık sürerken, her iki yönde de risklerin olduğunu değerlendiriyoruz."
"Enerji fiyatlarındaki artışın kalıcı olması halinde dolaylı etkilere ilişkin olası riskleri göz ardı etmiyoruz."
"İkinci çeyrekte büyüme iç talep öncülüğünde yavaşladı. Üçüncü çeyrekte hizmet üretimi artarken sanayi üretimi geriledi."
"Küresel ticaret ve jeopolitik koşullardaki zorluklara rağmen ihracat ikinci ve üçüncü çeyrekte olumlu bir performans sergiledi."
"İşgücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı."
"Kararlarımızı birkaç aylık eğilime göre şekillendiriyoruz."
"Dezenflasyonun devamını ve enflasyonun ara hedeflerimizle uyumlu şekilde gerilemesini sağlayacak sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz."
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 28'E YÜKSELTİLMİŞTİ
TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e yükselttiklerini açıklamıştı.
Karahan, gelecek yıllara ilişkin beklentilerini de şu sözlerle paylaşmıştı:
"Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz."
2026, 2027 VE 2028 ENFLASYON TAHMİNLERİ NE OLACAK?
Yılın son Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu tahmininin yüzde 28 seviyesinde korunup korunmayacağı merak ediliyor.
Toplantıda 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin enflasyon öngörülerinde değişikliğe gidilip gidilmeyeceği de yakından takip ediliyor.
Başkan Fatih Karahan'ın açıklamaları, enflasyonla mücadele süreci ve gelecek döneme ilişkin ekonomik beklentiler açısından önem taşıyor.
MİLYONLARIN MAAŞ HESABI DEĞİŞECEK Mİ?
Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmini, milyonlarca çalışanın ve emeklinin 2027 yılı maaş artışlarına ilişkin beklentileri açısından da önem taşıyor. Ancak raporda yer alan tahminler, maaş zamlarını doğrudan belirlemiyor.
Memur ve memur emeklileri: Ocak 2027'de yapılacak maaş artışlarında toplu sözleşme hükümleri ve 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon dikkate alınacak. Temmuz-aralık döneminde oluşacak enflasyon farkı, toplu sözleşme zammına eklenecek. Kesin oran, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Ocak ayında yapılacak zamda 2026 yılının temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon belirleyici olacak. Kasım ve aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla zam oranı kesinleşecek.
Asgari ücretliler: 2027 yılında uygulanacak asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun görüşmeleri sonucunda belirlenecek. Enflasyon gerçekleşmeleri ve gelecek döneme ilişkin beklentiler, ücret müzakerelerinde değerlendirilebilecek ekonomik göstergeler arasında yer alıyor.
Bu nedenle Merkez Bankasının yılın son Enflasyon Raporu'nda paylaşacağı tahminler, maaş zamlarını doğrudan değiştirmese de milyonlarca kişinin yeni yıl için yaptığı hesaplara ve beklentilere ışık tutacak.