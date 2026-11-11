Merkez Bankası'ndan ihtiyaç, taşıt ve ticari kredi hamlesi | Fotoğraf: AA Arşiv

Duyuruda, makro finansal istikrarın ve parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliklere gidildiği belirtildi.

ZORUNLU KARŞILIKLARA FAİZ VE TELAFİ ÖDEMESİ

TCMB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bankaların ve finansman şirketlerinin 1 yıldan uzun vadeli Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz/telafi ödemesi yapılmasına karar verilmiştir."

Böylece bankaların ve finansman şirketlerinin belirtilen yükümlülükleri için tesis ettikleri zorunlu karşılıklar, Türk lirası cinsinden faiz ve telafi ödemesi kapsamına alındı.

İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİLERİNDE SINIR YÜKSELTİLDİ Yeni düzenlemeyle tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredilerinin 8 haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseltildi.

KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde büyüme sınırı yüzde 5'ten yüzde 5,5'e çıkarıldı.

KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde ise sınır yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltildi.

KREDİ BÜYÜME SINIRLARINDA YENİ ORANLAR