Merkez Bankası'ndan kredi hamlesi! İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde yeni dönem
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında ve kredi büyüme sınırlarında değişikliğe gitti. İhtiyaç ve taşıt kredilerinde 8 haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e çıkarılırken, KOBİ ve diğer ticari kredilerde de sınırlar yükseltildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların zorunlu karşılık uygulamasına ve kredi büyüme sınırlarına yönelik yeni düzenlemeleri duyurdu.
MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ DÜZENLEME
TCMB'nin makro ihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusu, bankanın internet sitesinde yayımlandı.
Duyuruda, makro finansal istikrarın ve parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliklere gidildiği belirtildi.
ZORUNLU KARŞILIKLARA FAİZ VE TELAFİ ÖDEMESİ
TCMB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bankaların ve finansman şirketlerinin 1 yıldan uzun vadeli Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz/telafi ödemesi yapılmasına karar verilmiştir."
Böylece bankaların ve finansman şirketlerinin belirtilen yükümlülükleri için tesis ettikleri zorunlu karşılıklar, Türk lirası cinsinden faiz ve telafi ödemesi kapsamına alındı.
İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİLERİNDE SINIR YÜKSELTİLDİ
Yeni düzenlemeyle tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredilerinin 8 haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseltildi.
KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde büyüme sınırı yüzde 5'ten yüzde 5,5'e çıkarıldı.
KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde ise sınır yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltildi.
KREDİ BÜYÜME SINIRLARINDA YENİ ORANLAR
|
Kredi türü
|
Eski sınır
|
Yeni sınır
|İhtiyaç ve taşıt kredileri
|%3
|
%3,5
|KOBİ kredileri (TL)
|%5
|
%5,5
|KOBİ dışı ticari krediler (TL)
|%2
|
%2,5